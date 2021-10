Tauron spodziewa się poprawy profilu kredytowego po wydzieleniu aktywów węglowych

Zakładane wydzielenie z Grupy Tauron konwencjonalnych aktywów wytwórczych oraz zakładów górniczych będzie mieć korzystny wpływ na profil kredytowy Taurona oraz możliwość pozyskiwania zewnętrznego finansowania - oceniają przedstawiciele Grupy, komentując utrzymanie jej ratingu.

W poniedziałek agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating Taurona na poziomie BBB- z perspektywą stabilną.



Zdaniem analityków agencji, proces wydzielenia elektrowni zasilanych węglem kamiennym do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) pozwoli na zwiększenie możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania i skierowanie wysiłków inwestycyjnych na segment dystrybucyjny oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.



- Zakładane wydzielenie z grupy konwencjonalnych aktywów wytwórczych oraz zakładów górniczych będzie mieć korzystny wpływ na profil kredytowy Taurona oraz możliwość pozyskiwania zewnętrznego finansowania, co pozwoli na przyspieszenie realizacji założeń Zielonego Zwrotu - skomentował wiceprezes grupy Tauron ds. finansów Krzysztof Surma.



Obecnie w Tauronie działają zespoły robocze, które wraz z Ministerstwem Aktywów Państwowych opracowują plany przekazania elektrowni i zakładów górniczych do podmiotów zewnętrznych, kontrolowanych przez Skarb Państwa. Zdaniem Fitcha, wydzielenie z Grupy konwencjonalnych jednostek wytwórczych oraz kopalń pozytywnie wpłynie na profil kredytowy Taurona.



W ocenie agencji Fitch pod uwagę wzięto m.in. istotną rolę segmentu dystrybucyjnego w EBIDTA grupy Tauron (w ub. roku z obszaru dystrybucji energii pochodziło 72 proc. wartości tego wskaźnika) oraz realizowaną od dwóch lat politykę tzw. zielonego zwrotu, zakładającą znaczące inwestycje w sferze odnawialnych źródeł energii. Do 2025 r. Grupa chce dysponować 1,4 tys. megawatów mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach.