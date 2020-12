Tauron sponsorem podświetlenia katowickiego Spodka

Dzięki wsparciu partnera, firmy Tauron, zarządca Spodka przywrócił podświetlenie obiektu po zmroku i zaplanował trzy wieczory projekcji laserowych. Wyświetlane będą życzenia i pozytywne przekazy, po raz pierwszy pochodzące także od mieszkańców miasta i sympatyków Spodka. Trwające od marca do początku grudnia 2020 r. wygaszenie iluminacji wymusiła pandemia COVID-19.

Spodek to obiekt z bogatą historią wydarzeń rozrywkowych, sportowych i wystawienniczych. Oddany do użytku w 1971 roku, wpisał się na stałe w krajobraz Katowic i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon architektury w Polsce. Od 45 lat gości wielkie wydarzenia, koncerty, imprezy sportowe i wystawiennicze. Trybuny Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek mieszczą 11 tys. osób, kompleks zawiera m.in. lodowisko, basen, salę gimnastyczną oraz hotel.Spodek, wraz z sąsiadującym Międzynarodowym Centrum Kongresowym, stanowi jedną z największych aren spotkań kongresowo-wystawienniczych i widowiskowo-sportowych w kraju. Czytaj także: Bon targowy czy obniżka VAT? Branża szuka możliwości przetrwania



Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (MCK) to nowoczesny, oddany do użytku w 2015 roku, obiekt łączący funkcje: kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, targową i widowiskową.MCK, z charakterystycznym dachem pokrytym trawą i tworzącym zieloną dolinę – popularne miejsce spotkań mieszkańców regionu – przeznaczony jest dla 15 tys. użytkowników. Posiada halę wielofunkcyjną o powierzchni 8,1 tys. metrów kwadratowych, salę audytoryjną dla 600 osób, trzy sale balowe oraz 26 sal konferencyjnych na 38 tys. metrów kwadratowych.