Tauron szuka dwóch wiceprezesów

Rada nadzorcza Tauron Polska Energia ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska wiceprezesa zarządu ds. zarządzania majątkiem i wiceprezesa zarządu ds. handlu. Termin składania zgłoszeń upływa 26 sierpnia 2022 r. o godz. 11.

Przypomnijmy, że w 12 sierpnia z zarządu Taurona zostali odwołani wiceprezesi Artur Michałowski i Jerzy Topolski.

Nadzorowali oni pracę Taurona w czasie, gdy koncern prowadził działania zmierzające do ukończenia i uruchomienia bloku 910 MW w Jaworznie.

Obecnie zarząd Tauron Polska Energia pracuje w czteroosobowym składzie.

Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzone w dniu 31 sierpnia.

Zarząd Tauron Polska Energia pracuje w czteroosobowym składzie: Paweł Szczeszek - prezes, Patryk Demski - wiceprezes ds. strategii i rozwoju, Krzysztof Surma - wiceprezes ds. finansowych i Artur Warzocha - wiceprezes ds. korporacyjnych.

Artur Michałowski pełnił obowiązki prezesa Taurona od sierpnia 2021 r., łącząc je ze stanowiskiem wiceprezesa ds. handlu, do czasu wyboru przez Radę Nadzorczą na prezesa koncernu Pawła Szczeszka w kwietniu 2022 r.

Artur Michałowski kierował więc Tauronem w czasie, gdy koncern prowadził działania zmierzające do ukończenia i uruchomienia bloku 910 MW w Jaworznie.

Jerzy Topolski, pełniący funkcję wiceprezesa ds. zarządzania majątkiem od lipca 2020 r., był również zaangażowany w ten proces.

Wady leja

Tauron 13 sierpnia poinformował, że po oględzinach kotła bloku 910 MW w Jaworznie inspektor Urzędu Dozoru Technicznego zobowiązał spółkę usunięcia wad leja. Prace będą prowadzone przez specjalistów ze spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron i Rafako.

Jednostka nie pracuje od 6 sierpnia, zakończenie prac planowane jest do 29 sierpnia 2022 r. Blok do końca października znajduje się w tzw. okresie przejściowym, co wiąże się z etapem strojeń, testów i optymalizacji.

- W trakcie prac mających na celu oczyszczenie kotła oraz odżużlacza na bloku o mocy 910 MW w Jaworznie została zidentyfikowana konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych w leju kotła. Według wstępnych szacunków, planowany postój bloku potrwa do 29 sierpnia. W tym czasie wykonawca będzie prowadził prace mające na celu usunięcie wad powstałych w leju kotła. Szybkie i skuteczne wyeliminowanie tzw. chorób wieku dziecięcego jednostki jest niezwykle istotne dla jej przyszłej, stabilnej i efektywnej pracy - wyjaśnia Patrycja Hamera, rzeczniczka spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron.

Okres przejściowy

Blok znajduje się w okresie przejściowym - fazie strojeń, testów i optymalizacji - po którym będzie pracował w optymalnej konfiguracji i z maksymalną efektywnością. Okres przejściowy jest kluczowy dla efektywnego funkcjonowania bloku w Jaworznie w perspektywie kilkudziesięciu lat, podczas których będzie stanowił istotny elementem stabilizujący polski system energetyczny.

Blok w Jaworznie, mimo że jest w okresie przejściowym, był w ostatnich miesiącach do dyspozycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). W maju i czerwcu 2022 r. wygenerował ponad 650 tys. megawatogodzin energii, a w lipcu dołożył kolejne około 250 tys. MWh.

Czytaj także: Według wstępnych szacunków w pierwszym półroczu 2022 r. grupa Tauron miała 629 mln zł zysku netto w porównaniu do 382 mln zł zysku netto rok wcześniej.