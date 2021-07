Tauron szuka prezesa i wiceprezesów. Jest konkurs

Do 22 lipca przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym, mającym wyłonić nowego prezesa spółki Tauron Polska Energia i jego trzech zastępców - wynika z ogłoszenia o konkursie. Otwarcie zgłoszeń nastąpi dzień później, a rozmowy z kandydatami zaplanowano na 27-28 lipca.

Obecny prezes spółki Paweł Strączyński, kierujący pracami jej zarządu od początku kwietnia tego roku, 2 lipca zrezygnował ze stanowiska z dniem 21 lipca tego roku. Oprócz niego w obecnym zarządzie Taurona pozostaje wiceprezes ds. zarządzania majątkiem Jerzy Topolski.

Ogłoszone przez radę nadzorczą Taurona postępowanie kwalifikacyjne dotyczy stanowiska prezesa spółki oraz trzech wiceprezesów: ds. finansów, ds. strategii i rozwoju oraz ds. handlu. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 22 lipca o godz. 15.00 - o przyjęciu zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi 23 lipca. Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną wyłonione osoby, które będą zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne. Zaplanowano je 27-28 lipca w katowickiej siedzibie Taurona lub w zamiejscowym biurze spółki w Warszawie.

Od jesieni 2016 r. do połowy roku ubiegłego zarządem Taurona kierował prezes Filip Grzegorczyk. W połowie lipca ub. roku zastąpił go Wojciech Ignacok, który z końcem lutego br. zrezygnował ze stanowiska. Po nim obowiązki prezesa pełnił ówczesny wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski, który później, w maju br. odszedł z firmy. 1 kwietnia br. stanowisko prezesa objął Paweł Strączyński, który - po złożonej 2 lipca rezygnacji - będzie jeszcze kierował firmą do 23 lipca.

Tauron Polska Energia jest spółką dominującą w Grupie Tauron, dysponującą kapitałem własnym w wysokości ponad 19 mld zł oraz zatrudniającą przeszło 25 tys. pracowników. Grupa Tauron rocznie dostarcza ok. 50 terawatogodzin energii elektrycznej do ok. 5,7 mln odbiorców, głównie w południowej Polsce. Dominującym akcjonariuszem firmy jest Skarb Państwa.