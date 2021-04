Tauron szybko zmniejsza awaryjność sieci

O około 18 procent rok do roku obniżają się średnio wskaźniki awaryjności sieci firmy energetycznej Tauron w ostatnich latach. Dla klientów oznacza to skrócenie czasu i mniejszą liczbę przerw w dostawach energii elektrycznej. Poprawa bezpieczeństwa zasilania, to przede wszystkim efekt zrealizowanych modernizacji zmniejszających liczbę awarii oraz optymalizacji prac planowych.

Zmniejszeniu awaryjności sieci służy m.in. wdrożenie specjalnych programów ograniczających liczbę i czasy trwania przerw nieplanowych.

Kolejny obszar działań Tauronu Dystrybucji wpływających na wartość wskaźników awaryjności, to automatyzacja i monitorowanie sieci.

Istotną rolę odgrywa też budowa nowoczesnych kanałów łączności na potrzeby sterowania pracą sieci oraz analiz parametrów pracy sieci w czasie rzeczywistym i wykorzystywanie systemów, które sygnalizują awarię.

Pojęcia SAIDI i SAIFI dla dystrybucji energii są ważne, ponieważ pokazują czas i liczbę przerw w dostawie energii dla klientów. Dla użytkowników energii ich systematycznie zmniejszanie przekłada się na większy komfort i bezpieczeństwo zasilania. W 2020 wskaźnik SAIDI dla przerw nieplanowanych wyniósł w Tauronie 98,02 minut/odbiorca/rok. W 2019 roku analogiczne SAIDI wynosiło 138,68 minut/odbiorca/rok.



- Tauron Dystrybucja podejmuje szereg działań powodujących szybsze a zarazem skuteczniejsze usuwanie awarii. Modernizujemy strukturę sieci, ze szczególnym uwzględnieniem możliwość rezerwowania zasilania odbiorców. Ważne dla zmniejszenia awaryjności jest też prowadzenie wycinki drzew pod liniami napowietrznymi. Zmniejsza to istotnie liczbę awarii i ułatwia ekipom technicznym dotarcie do miejsc ich wystąpienia - mówi Robert Zasina prezes spółki Tauron Dystrybucja, która należy do grupy Tauron Polska Energia.



Przykładem zastosowania nowych technologii, przyspieszających zlokalizowanie miejsc potencjalnej awarii jest zastosowanie fotografii lotniczych wysokiej rozdzielczości, skaningu laserowego i termowizji podczas oblotów linii energetycznych helikopterami. Obloty pozwalają na sprawną lokalizację miejsc zagrożonych awarią tj. miejsc uszkodzenia elementów sieci lub zbliżenia się linii drzew.



Prace przy okazji inwestycji