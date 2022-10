Tauron testuje dwie technologie zdalnego odczytu liczników

Grupa Tauron, która w ciągu najbliższych 10 lat zamierza wyposażyć wszystkich swoich klientów w liczniki ze zdalnym odczytem danych, pilotażowo testuje dwie wykorzystywane do tego celu technologie: PLC G3 oraz GSM. Tauron dostarcza energię do 5,7 mln odbiorców.

Obecnie liczniki ze zdalnym odczytem ma blisko milion klientów Taurona. Odbiorcy korzystający z tzw. inteligentnych liczników zyskują możliwość automatycznego kontrolowania zużycia energii.

Zgodnie z przepisami, do 4 lipca 2031 r. 100 proc. odbiorców końcowych w całej Polsce powinno być wyposażonych w licznik zdalnego odczytu.

Także unijne regulacje przewidują, że do 2028 r. spółki dystrybucyjne wyposażą w takie urządzenia 80 proc. swoich indywidualnych odbiorców.

Tauron zrealizował największy dotąd w Polsce projekt wymiany liczników na inteligentne, pod nazwą AMIPlus Smart City Wrocław. Dzięki rozpoczętym osiem lat temu działaniom, obecnie w aglomeracji wrocławskiej w sieci spółki Tauron Dystrybucja pracuje kilkaset tysięcy takich liczników. Są to urządzenia kilku producentów, które w pełni współdziałają i komunikują się ze sobą w sieci energetycznej. Liczniki zainstalowane we Wrocławiu pracują w technologii komunikacyjnej PLC opartej o protokół OSGP.

W ramach programu AMIplus trwają obecnie prace zmierzające do wymiany liczników na urządzenia ze zdalnym odczytem w kolejnych regionach. W wyborze technologii mają pomóc trwające pilotaże, w ramach których są testowane różne rozwiązania komunikacyjne wykorzystywane do transmisji danych z liczników - technologie PLC G3 oraz GSM.

Technologię PLC G3 przetestowano na terenie oddziału Taurona w Tarnowie, gdzie zainstalowano kilka tysięcy liczników wraz z koncentratorami danych. W ramach drugiego pilotażu sprawdzane są możliwości zastosowania na masową skalę technologii komunikacyjnej GSM.

"Tauron Dystrybucja zainstaluje u klientów kilkanaście tysięcy liczników zdalnego odczytu tego typu. Do pilotażu wybrano zróżnicowane lokalizacje - instalacje będą realizowane zarówno na terenach miejskich, jaki i wiejskich, m.in. w Katowicach, Krakowie, Legnicy, Dąbrowie Tarnowskiej, Bukowinie Tatrzańskiej czy Mykanowie" - podała Grupa Tauron w poniedziałkowym komunikacie.

Pilotaż służy sprawdzeniu, w jaki sposób działają liczniki zainstalowane w budynkach wielorodzinnych (np. na klatkach schodowych, w mieszkaniach czy garażach) oraz w zabudowie oddalonej od miast, w tym na terenach przygranicznych i górzystych. Zapewni to możliwość weryfikacji działania systemu z zainstalowanymi licznikami GSM w różnych warunkach. Różnice testowe obejmą zakres siły i zasięgu sygnału GSM różnych operatorów, a także zmienny zakres zakłóceń wpływających na transmisje danych w sieciach komórkowych.

- Wybór standardu i technologii komunikacji dla liczników zdalnego odczytu jest jednym z kluczowych elementów wpływających na skuteczność całego procesu wdrażania inteligentnego opomiarowania. Po zakończeniu pilotaży będziemy decydować o wyborze i skali dywersyfikacji wykorzystywanych technologii zdalnego odczytu na kolejnych etapach realizacji programu AMIplus - wyjaśnił prezes spółki Tauron Dystrybucja Robert Zasina, cytowany w poniedziałkowym komunikacie Grupy.

Tzw. inteligentne liczniki to ważny element inteligentnej sieci elektroenergetycznej

Dla każdego z kolejnych etapów realizacji programu AMIplus Tauron zamierza wybierać technologię komunikacyjną najlepiej odpowiadającą potrzebom i najkorzystniejszą ze względu na możliwości technologiczne i warunki cenowe.

Dla każdego z kolejnych etapów realizacji programu AMIplus Tauron zamierza wybierać technologię komunikacyjną najlepiej odpowiadającą potrzebom i najkorzystniejszą ze względu na możliwości technologiczne i warunki cenowe.

Obowiązek wymiany liczników w określonym terminie wynika z nowelizacji Prawa Energetycznego. Zgodnie z przepisami, do 4 lipca 2031 r. 100 proc. odbiorców końcowych w całej Polsce powinno być wyposażonych w licznik zdalnego odczytu. Także unijne regulacje przewidują, że do 2028 r. spółki dystrybucyjne wyposażą w takie urządzenia 80 proc. swoich indywidualnych odbiorców - w Tauronie oznacza to ok. 5,1 mln klientów. Dwa lata później, pod koniec roku 2030, liczba takich liczników ma wzrosnąć w Grupie do ok. 6 mln.

Tzw. inteligentne liczniki to ważny element inteligentnej sieci elektroenergetycznej - Smart Grid, która umożliwia przesyłanie i przetwarzanie istotnych dla niej informacji, takich jak jakość i zużycie energii przez klientów, a także generacja energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych.

Działająca na południu Polski firma Tauron Dystrybucja to największy w Polsce dystrybutor energii, dysponujący siecią blisko 240 tys. km linii energetycznych na obszarze ok. 57 tys. km kw. Rocznie firma przesyła niespełna 50 tys. gigawatogodzin energii do ok. 5,7 mln klientów. Spółka zatrudnia 7,8 tys. pracowników i należy do największych pracodawców w południowej Polsce. Jest częścią grupy energetycznej Tauron Polska Energia.