Tauron testuje nowe narzędzie do prac pod napięciem

Tauron Dystrybucja testuje nowoczesne metody prac prowadzonych pod napięciem. Modułowe narzędzie do utrzymywania naprężeń to technologia do tej pory niewykorzystywana w Polsce. Pozwala ona usprawnić pracę na sieci elektroenergetycznej, prowadzoną bez konieczności wyłączania zasilania dla klientów.

Technika prac pod napięciem (PPN) jest potrzebna i przydatna z punktu widzenia zarówno odbiorców energii elektrycznej, jak i dostawcy energii.

Jej zastosowanie w Tauronie Dystrybucja w ostatnich latach wzrasta o ok. 10 proc. rocznie.

Dzieje się tak, ponieważ spółka wdraża nowe technologie i testuje urządzenia, które pozwalają rozszerzyć zakres prac i podnieść bezpieczeństwo wykonywanych robót.