Tauron uruchomi farmę wiatrową o mocy 30 megawatów

Grupa energetyczna Tauron, która w trzech kwartałach br. zwiększyła produkcję energii ze źródeł odnawialnych o ponad 40 proc., kupiła projekt kolejnej farmy wiatrowej, która do sierpnia 2022 r. powstanie w woj. łódzkim. 15 turbin wiatrowych dostarczy łącznie 30 megawatów mocy.

Projekt farmy o docelowej mocy 30 MW, która powstanie w gminach Wolbórz i Moszczenica w powiecie piotrkowskim, Tauron przejął poprzez zakup spółki Wind T1, która dotąd prowadziła przedsięwzięcie.

Pierwsze prace przy budowie mają rozpocząć się na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku, a do użytku inwestycja ma być oddana w sierpniu 2022 r.

Prezes Taurona Wojciech Ignacok przypomniał, że rozwój odnawialnych źródeł energii to priorytet inwestycyjny i rozwojowy Grupy, która za pięć lat w turbinach wiatrowych na lądzie chce dysponować mocą ponad tysiąca megawatów.

W ubiegłym roku Grupa, realizująca strategię tzw. zielonego zwrotu, kupiła farmy wiatrowe o łącznej mocy 180 megawatów, a obecnie prowadzi kolejne projekty mniejszej mocy, m.in. wiatrowe i fotowoltaiczne.

Obecnie Tauron dysponuje dziewięcioma farmami, w których energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW. W ubiegłym roku Grupa podwoiła moce wiatrowe poprzez akwizycję pięciu farm wiatrowych w północnej Polsce.

Spółka realizuje też projekty budowy farm fotowoltaicznych. Zgodnie z założeniami zielonego zwrotu, do 2025 r. Tauron chce zainwestować w farmy słoneczne o łącznej mocy 300 MW. Jeszcze w tym roku na terenach po dawnej elektrowni w Jaworznie Grupa uruchomi pierwszą farmę fotowoltaiczną budowaną w ramach programu Tauron PV - zakłada on uruchomienie farm na terenach poprzemysłowych, o łącznej mocy ok. 150 MW.

Trwają też prace zmierzające do budowy elektrowni fotowoltaicznych Choszczno I i Choszczno II, składających się docelowo z 14 instalacji o łącznej mocy 14 MW. Obecnie trwają prace nad wyborem generalnego wykonawcy drugiego z tych projektów, który powinien rozpocząć się w lutym i zakończyć się do końca przyszłego roku. Natomiast przyłączenie i rozruch farmy Choszczno I nastąpi jeszcze przed końcem tego roku.

"Inwestycje w energetykę wiatrową i słoneczną mają być podstawą osiągnięcia założeń zielonego zwrotu w perspektywie 2030 roku. Tauron za 10 lat planuje wytwarzać ponad 65 proc. energii z OZE, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę" - przypomina Grupa w środowym komunikacie.

Niezależnie od planów Grupy w zakresie fotowoltaiki i energetyki wiatrowej, dynamicznie rośnie także liczba przyłączanych do sieci mikroinstalacji (głównie fotowoltaicznych) prosumentów. Dotychczas Tauron przyłączył do sieci energetycznej mikroinstalacje oraz inne odnawialne źródła energii o łącznej mocy ok. 1,7 gigawata. Grupa planuje uruchomienie programów inwestycyjnych, zwiększających potencjał do przyłączania kolejnych OZE oraz poprawiających elastyczność sieci dystrybucyjnej.