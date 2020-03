Tauron uruchomił kanał edukacyjny o elektryczności

Grupa Tauron uruchomiła w internecie kanał edukacyjny z filmami dla dzieci i młodzieży poświęcony elektryczności. Inicjatywa ma pomóc uczniom i nauczycielom w zdalnym nauczaniu w czasie walki z pandemią koronawirusa.

Pierwsze trzy filmy, które można zobaczyć na kanale youtube.com/TauronTV, to "Skąd się bierze prąd?" (dla uczniów klas 1-3), "Przewodzi, nie przewodzi?" (dla klas 7-8) oraz "Co to jest prąd?" (dla klas 4-6).

Pierwszy z filmów to swoisty energetyczny elementarz, który pokazuje jak powstaje energia elektryczna, a także drogę jej przesyłania siecią energetyczną z elektrowni do domów i szkół. Tłumaczy podstawowe pojęcia i przestrzega przed zabawą w pobliżu urządzeń energetycznych.

Drugi film nawiązuje do zjawisk fizycznych, m.in. dając wskazówki, jak w prosty sposób sprawdzić, czy materiał jest przewodnikiem czy izolatorem. Trzeci film mówi np. o tym, jak zbudowane są atomy i czym jest ładunek elektryczny - pozwala to wytłumaczyć, jakim zjawiskiem fizycznym jest prąd elektryczny.

Umieszczone w kanale edukacyjnym filmy były dotąd częścią platformy e-learningowej "Bezpieczniki Taurona", z której korzystali nauczyciele podczas lekcji w szkole. Na platformie zarejestrowanych jest ok. 1,7 tys. nauczycieli i prawie 250 szkół z całej Polski.