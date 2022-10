Tauron uruchomił kolejną farmę wiatrową

Grupa Tauron uruchomiła w gminach Wolbórz i Moszczenica (Łódzkie) farmę wiatrową o mocy 30 megawatów. To dziesiąta elektrownia wiatrowa Taurona, którego łączna moc zainstalowana w tej technologii sięgnęła 410 MW - poinformowała Grupa.

Elektrownie odnawialne mają stanowić ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego Tauronu

Strategia Taurona zakłada, że w 2025 r. będzie on dysponować mocą 1,6 tys. megawatów w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a do 2030 r. ich łączna moc wzrośnie do 3,7 tys. MW. Ma to stanowić ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego Grupy, obecnie opartego w większości o węgiel kamienny.

Uruchomiona w ostatnim czasie farma wiatrowa Piotrków, położona 10 km od Piotrkowa Trybunalskiego, zaspokoi potrzeby energetyczne 35 tys. gospodarstw domowych. Na elektrownię składa się 15 wysokich na 123 metry turbin wiatrowych, każda o mocy 2 MW. Spodziewana średnioroczna produkcja energii z instalacji szacowana jest na ok. 90,1 GWh. Budowa farmy trwała ponad półtora roku.

"Piotrków to dziesiąta farma wiatrowa funkcjonująca w Grupie Tauron, trzy kolejne projekty są właśnie realizowane (...). W perspektywie 2025 roku planujemy podwoić stan posiadania w energetyce wiatrowej, a w 2030 roku chcemy dysponować już 1100 MW zainstalowanymi w tej technologii" - poinformował prezes Taurona Paweł Szczeszek.

Tauron dysponuje obecnie dziesięcioma farmami wiatrowymi

Tauron ma teraz 10 farm wiatrowych: Piotrków, Zagórze, Wicko, Marszewo, Lipniki, Śniatowo, Mogilno, Inowrocław, Dobrzyń i Gołdap, w których energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 410 MW.

W czerwcu tego roku Tauron kupił projekt farmy wiatrowej Mierzyn w woj. zachodniopomorskim. Dzięki tej inwestycji Grupa zwiększy swoje moce wiatrowe o prawie 60 MW.

Ponadto z początkiem października br. Tauron ogłosił inwestycję o łącznej mocy 20 MW w Nowej Brzeźnicy w woj. łódzkim - energia popłynie stamtąd na początku 2025 r. Farma zaopatrzy w energię 19 tys. gospodarstw domowych. Na instalację złoży się dziewięć turbin wiatrowych, każda o mocy 2,2 MW.