Tauron używa drona do budowy linii wysokiego napięcia

Specjalistyczny dron przewiesił przewody nad torowiskiem, dzięki czemu ruch kolejowy nie został wstrzymany. W taki sposób Tauron przebudowuje linię wysokiego napięcia nad czynnym traktem kolejowym w rejonie Czechowic-Dziedzic (Śląskie) – podał Tauron.

Biegnąca pod linią wysokiego napięcia trasa kolejowa E65 to jeden z najruchliwszych w województwie szlaków, po którym pociągi poruszają się z częstotliwością co kwadrans.

"Wstrzymanie ruchu i organizacja komunikacji zastępczej doprowadziłyby do poważnych utrudnień komunikacyjnych w regionie. Dlatego pracownicy Taurona do przewieszania przewodów nad torowiskiem wykorzystali dron. (…) Zasadniczą trudnością było to, że praca odbywa się nad czynną linią kolejową. Dodatkowo musimy operować na terenie miasta, w sąsiedztwie gęstej zabudowy, gdzie nie ma miejsca na swobodne manewry" - powiedział cytowany w komunikacie Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu Tauron Polska Energia.

Inżynierowie Taurona, by nie powodować wyłączeń zasilania, m.in. u strategicznych podmiotów, jak wodociągi, przy pomocy dźwigów ustawili dziewięć słupów tymczasowych w pobliżu tych, które są przewidziane do likwidacji. Dzięki temu możliwe było sprawne wykonanie tymczasowej linii zasilającej.

Przewody nad torowiskiem przewiesił specjalistyczny dron. "Sześciowirnikowa maszyna poradziła sobie bez problemów, choć na wszelki wypadek cała operacja była zabezpieczana z ziemi za pomocą podnośników koszowych. Trudne technicznie zadanie przewieszenia przewodów linii tymczasowej udało się zrealizować w ciągu jednego dnia" - powiedział Artur Warzocha, prezes zarządu Tauron Nowe Technologie.

Prace na trasie kolejowej prowadzone są od początku roku. Po zakończeniu modernizacji, składy osobowe na odcinku od mostu na Wiśle przez Czechowice-Dziedzice do Zabrzegu będą mogły osiągać prędkość do 160 km na godz., a towarowe do 120 km na godz. Szlak ten jest jednym z najważniejszych w województwie śląskim. Łączy Katowice z granicą z Czechami. Wartość całego kontraktu opiewa na kwotę blisko 1,5 mld złotych.

Realizacja kontraktu wymagała modernizacji linii wysokiego napięcia 110 kV, biegnącej nad szlakiem kolejowym w Czechowicach-Dziedzicach, która objęła m.in. wymianę starych słupów kratowych na nowe konstrukcje.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w Grupie Tauron, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii.