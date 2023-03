Tauron w 2022 roku zamienił zysk na stratę

W 2022 roku grupa Tauron osiągnęła 4 mld zysku EBITDA, co oznacza wynik o 3 proc. gorszy od ubiegłorocznego, notując 134 mln zł straty netto wobec około 338 mln zł zysku netto w 2021 r. Spadek wyniku netto to m.in. efekt odpisu aktualizującego z tytułu przeszacowania aktywów.

Grupa Tauron w 2022 roku wyprodukowała 15,55 TWh energii elektrycznej, w tym 1,57 TWh ze źródeł odnawialnych. Rok wcześniej było to 15,59 TWh , w tym 1,71 TWh ze źródeł odnawialnych.

Największy, 73 proc. udział w ubiegłorocznym zysku EBITDA grupy Tauron, który wyniósł 4 mld zł, odnotował segment Dystrybucja. Rok wcześniej udział Dystrybucji w EBITDA grupy sięgnął 71 proc.

Tauron Polska Energia z końcem 2022 sprzedała na rzecz Skarbu Państwa 100 proc. akcji spółki Tauron Wydobycie. Oznacza to, że od 1 stycznia 2023 grupa Tauron nie prowadzi już działalności związanej z wydobyciem węgla kamiennego.

Katowicki koncern energetyczny Tauron opublikował wyniki operacyjne i i finansowe za 2022 rok.

Produkcja energii elektrycznej prawie jak w 2021 r., ale z OZE mniejsza o 9 proc.

Niższa produkcja z OZE, jak wyjaśnia Tauron jest wypadkową niższej produkcji z biomasy oraz w elektrowniach wodnych, przy wyższej produkcji w farmach wiatrowych i fotowoltaicznych.

Spadek wolumenu produkcji w elektrowniach wodnych to skutek gorszych warunków hydrologicznych, a wzrost produkcji z farm wiatrowych i fotowoltaicznych jest efektem wzrostu mocy zainstalowanej.

– Jednym z najważniejszych wydarzeń 2022 roku było przyjęcie nowej strategii grupy Tauron , która zakłada kilkukrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz 80-proc. ograniczenie emisyjności. W ubiegłym roku w ramach Zielonego Zwrotu Taurona oddaliśmy do eksploatacji dwie farmy wiatrowe i jedną fotowoltaiczną oraz nabyliśmy pięć nowych, przygotowanych do budowy projektów OZE o mocy ok. 200 MW - mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu Taurona Polska Energia, cytowany w komunikacie.

W 2022 roku wolumen usług dystrybucyjnych wyniósł w 53,68 TWh energii i był niższy, jak stwierdził Tauron, na skutek osłabienia koniunktury gospodarczej, w porównaniu do 2021 roku o 1 proc. W 2021 r. segment dystrybucja dostarczył odbiorcom 53,97 TWh energii elektrycznej.

Grupa w 2022 roku wyprodukowała 10,58 PJ ciepla, mniej o 12 proc. w porównaniu z 12 PJ w 2021. Wynikało to z mniejszego zapotrzebowania odbiorców na ciepło, w związku z wyższą temperaturą zewnętrzną licząc rok do roku.

Tauron Wydobycie sprzedany, przygotowania do wydzielenia elektrowni węglowych zaawansowane

Produkcja węgla handlowego w 2022 r. wyniosła 5 mln ton i była o 3 proc. niższa w stosunku do 2021 r, a wolumen sprzedaży węgla był niższy o 10 proc. i wyniósł 4,9 mln ton.

W 2022 roku 50 proc. dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem kamiennym z zakładów górniczych wchodzących w tym okresie w skład Taurona. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

W związku z tym działalność klasyfikowana dotychczas w ramach segmentu operacyjnego Wydobycie, została zaklasyfikowana jako działalność zaniechana grupy.

- W grudniu 2022 r. zakończyliśmy proces sprzedaży akcji Taurona Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa. Zaawansowane są również prace związane z wydzieleniem do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego opartych na węglu aktywów wytwórczych grupy Tauron . Wydzielenie aktywów węglowych zmieni diametralnie profil biznesowy grupy i umożliwi przyspieszenie naszej transformacji ku neutralności klimatycznej – mówi Paweł Szczeszek.

W Tauronie w 2022 podobnie jak w 2021 najmocniejszy segment dystrybucji

W 2022 roku grupa Tauron wypracowała 37,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 46 proc. więcej niż w 2021 r. Najistotniejsze znaczenie miały, jak podał Tauron, wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i gazu oraz wzrost przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji.

Z drugiej strony, grupa w 2022 roku odnotowała 50 proc licząc rok do roku wzrost kosztów sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług, na co największy wpływ miał wzrost kosztów paliw, energii oraz uprawnień do emisji CO2.

Grupa Tauron osiągnęła w 2022 zysk EBITDA (zysk/strata operacyjna powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe) na poziomie 4 mld zł tj. o 3 proc. mniej niż przed rokiem.

W 2022 roku największy udział w EBITDA grupy miał segment Dystrybucja, który odpowiada za 73 proc. całkowitej EBITDA. Natomiast EBITDA segmentów Sprzedaż i OZE stanowiła odpowiednio 15 proc. i 12 proc. łącznej EBITDA grupy.

- Sytuacja finansowa grupy Tauron jest stabilna, co potwierdziła agencja ratingowa Fitch Ratings, utrzymując długoterminowy rating grupy Tauron na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną – skomentował Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. Finansów, cytowany w komunikacie.

Na poziomie wyniku netto grupa Tauron w2022 roku odnotowała stratę w wysokości 134 mln zł, w porównaniu do 338 mln zł zysku netto uzyskanego w 2021 roku.

Spadek wyniku finansowego netto jest przede wszystkim, jak skomentował Tauron, efektem ujęcia odpisu aktualizującego z tytułu przeszacowania aktywów Taurona Wydobycie do wartości godziwej w wysokości 460 mln zł, wzrostu kosztów odsetkowych spowodowanego wyższym poziomem wykorzystania finansowania zewnętrznego oraz wzrostem stóp bazowych, jak również niższej wyceny walutowych instrumentów pochodnych.