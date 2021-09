Tauron w I półroczu 2021 ze wzrostem przychodów i zysku

Grupa Tauron w I półroczu 2021 osiągnęła blisko 11,9 mld zł przychodów co licząc rok do roku oznacza wzrost o 16 proc., zanotowała 2,9 mld zł zysku EBITDA, czyli o 22 proc. więcej niż rok wcześniej osiągając 382 mln zł zysku netto tj. o ponad 1300 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020- wynika z raportu Taurona Polska Energia za I półrocze 2021.

Ponad 50 proc. zysku EBITDA z dystrybucji

Produkcja węgla handlowego w I półroczu 2021 oku wyniosła 2,7 mln ton i była o 8 proc. wyższa w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Natomiast sprzedaż węgla handlowego w I półroczu 2021 wyniosła 2,35 mln ton, o 25 proc. więcej niż rok wcześniej.W I półroczu 2021 roku zapotrzebowanie Segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 49 proc. węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych grupy Tauron . Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.W I półroczu 2021 roku grupa Tauron wypracowała 11,9 mld zł przychodów ze sprzedaży, tj. o 16 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku., na co, jak podała spółka, wpłynęły przed wszystkim wyższy wolumen i wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej, przychody z rynku mocy i sprzedaży uprawnień do emisji CO2 oraz przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych.W I półroczu 2021 roku zysk EBITDA grupy Tauron, który jest określany jako zysk operacyjny (EBIT) powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe, wyniósł 2,918 mld zł i była wyższy o 21 proc. niż przed rokiem.Największy, wynoszący 52 proc. udział w EBITDA grupy Tauron w I półroczu 2021 roku mają segment Dystrybucja, który wypracował 1,5 mld zł oraz segment Wytwarzanie (35 proc.), który wypracował około 1 mld zł EBITDA.Segment Sprzedaż odpowiadał za ponad 8 proc. łącznej EBITDA grupy za I półrocze 2021 ( 236,5 mln zł) , a segment OZE za 6 proc. łącznej EBITDA grupy (167 mln zł). Segment Wydobycie zanotował stratę EBITDA na poziomie 45,4 mln zł.Tauron podała, że na osiągnięty w I półroczu 2021 zysk brutto, który wyniósł około 1,21 mld zł miało wpływ ujęcie odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości aktywów w ramach segmentów Wytwarzanie i Wydobycie w wysokości ponad 1,1 mld zł, co nie miał wpływu na zysk EBITDA.Grupa Tauron w I półroczu 2021 osiągnęła prawie 382 mln zł zysku netto ( zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 356 mln zł) w porównaniu do 27 mln zł zysku netto uzyskanych w analogicznym okresie 2020 ( zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 28 mln zł).Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec I półrocza 2021 r. wyniósł 2,06 i był niższy od raportowanego rok wcześniej (2,66) oraz na koniec grudnia 2020 r. (2,5). Podany wskaźnik nie uwzględnia zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości około 2 mld zł.– W I półroczu 2021 r. grupa Tauorn osiągnęła dobre wyniki finansowe i operacyjne. Zwiększyliśmy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i EBITDA. Na podkreślenie zasługuje wysoki, 9-proc. wzrost wolumenu dystrybuowanej energii, co wskazuje na mocne, popandemiczne odbicie koniunktury gospodarczej oraz istotne obniżenie wskaźnika długu netto do EBITDA –skomentował Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu Taurona Polska Energia ds. finansów, cytowany w komunikacie.