Tauron: warto rozliczać energię w oparciu o bieżące zużycie

Odbiorcy zużywający duże ilości energii powinni rozliczać się w oparciu o bieżące, a nie prognozowane zużycie - radzą energetycy z Grupy Tauron. Dzięki temu uniknie się ewentualnych dopłat za prąd po przekroczeniu limitów, w ramach których ceny są zamrożone na mocy rządowej Tarczy Solidarnościowej.

Z zamrożonych cen energii do limitu zużycia 2000 kWh rocznie korzystają wszystkie gospodarstwa domowe. Natomiast klienci, chcący skorzystać z limitów podwyższonych do 2600 lub 3000 kWh, muszą d0 30 czerwca br. złożyć oświadczenia. Dotyczy to m.in. rolników, posiadaczy Kart Dużej Rodziny oraz gospodarstw domowych, w których są osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W Grupie Tauron złożono dotąd ponad 700 tys. takich oświadczeń. Energetycy zachęcają do składania ich przez internet.

Jeżeli gospodarstwo domowe przekroczy przysługujący mu limit zużycia, zastosowana zostanie automatycznie ograniczona ustawowo cena dla nadwyżki prądu, jednakże wyższa niż obowiązująca do limitu cena zamrożona. Tym samym odbiorcy zużywający dużo energii muszą liczyć się z koniecznością dopłat na koniec okresu rozliczeniowego. Aby ich uniknąć, warto rozliczać się w oparciu nie o szacunkowe prognozy konsumpcji prądu, ale o rzeczywiste zużycie.

"Przy dużym zużyciu energii, jej oszczędzanie można rozpocząć od analizy domowych nawyków. Warto zastanowić się, co w domu zużywa najwięcej prądu i czy można ograniczyć to zużycie. Jeżeli gospodarstwu przysługuje dodatkowy limit na energię elektryczną należy złożyć oświadczenia do końca czerwca, a jeżeli chcemy na bieżąco kontrolować wysokość rachunków za prąd, można wybrać system rozliczania oparty o krótkookresowe odczyty licznika" - przypomniał prezes Taurona Paweł Szczeszek, cytowany w środowym komunikacie Grupy.

W każdej chwili każdy klient może zawnioskować do swojego dostawcy energii elektrycznej o zmianę rozliczenia z prognozowanego na rzeczywiste, czyli na system rozliczania oparty o realne, cykliczne odczyty licznika. Można też zawnioskować o zwiększenie prognoz, by na koniec okresu rozliczeniowego uniknąć dopłaty. Jeżeli rozliczenie następuje w cyklu 1- lub 2-miesięcznym na podstawie realnych odczytów, można na bieżąco kontrolować zużycie prądu w gospodarstwie domowym.

Obecnie Tauron kontaktuje się telefonicznie z klientami z grupy gospodarstw domowych zużywających dużo energii. Konsultanci informują ich o rozwiązaniach ułatwiających rozliczenia i przypominają o konieczności złożenia do 30 czerwca oświadczenia dla uzyskania przez uprawnione gospodarstwa domowe wyższych limitów, w ramach których ceny są zamrożone. Klienci mogą też kontaktować się z infolinią pod numerem 32 606 0 606.

Przedstawiciele Taurona wyliczyli, że dzięki Rządowej Tarczy Solidarnościowej ponad 5 mln klientów Grupy zaoszczędzi na rachunkach ok. 2 tys. zł, zaś odbiorcy uprawnieni do wyższych limitów zyskają do 3 tys. zł. Oświadczenie uprawniające o wyższych limitów można złożyć za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji Taurona, a także przez aplikację mObywatel.

Jeśli gospodarstwo domowe ograniczy zużycie prądu o ponad 10 proc. wobec roku 2022, może liczyć na 10-procentową obniżkę rachunku w roku 2024.