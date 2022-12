Tauron: Większość klientów zaoszczędzi w przyszłym roku około 2 tys. zł

Większość klientów Taurona zaoszczędzi w przyszłym roku około 2 tys. zł dzięki ochronie Tarczy Solidarnościowej – wyliczają eksperci Taurona w sobotnim komunikacie przesłanym po ogłoszeniu przez Urząd Regulacji Energetyki nowych taryf na energię elektryczną.

Warto wiedzieć, że limity zużycia prądu różnią się w zależności od rodzaju i gospodarstwa domowego.

Spółka energetyczna wylicza klientów, którzy zaoszczędzą. Oto oni

W komunikacie Taurona wskazano, że wyliczenia te dotyczą przeciętnego gospodarstwo domowe zużywającego do 2000 kWh prądu. Średnio 2,6-3 tys. zł zaoszczędzą klienci mający orzeczenie o niepełnosprawności, Kartę Dużej Rodziny i rolnicy.

Wprowadzone na przyszły rok limity zużycia prądu różnią się w zależności od rodzaju i gospodarstwa domowego. Klientów, którzy korzystają z grupy taryfowej G, automatycznie obejmie zamrożenie cen energii elektrycznej lub stawek opłat dystrybucyjnych na poziomie z 2022 r. do limitu 2000 kWh. Z podwyższonych limitów zużycia rocznego mogą skorzystać gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnościami - limit 2600 kWh, a z Kartą Dużej Rodziny mają limit w wysokości 3000 kWh.

Według ekspertów Taurona dzięki ochronie Tarczy Solidarnościowej przeciętne gospodarstwo domowe zużywające rocznie do 2000 kWh, a takich klientów jest w Tauronie większość, zaoszczędzi średnio około 2 tys. zł rocznie. Zyskają także gospodarstwa domowe, które po złożeniu oświadczenia otrzymały podwyższone limity. Gospodarstwo domowe, w którym mieszka osoba mająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które zużyje do 2600 kWh zaoszczędzi średnio około 2,6 tys. zł, a gospodarstwa mające Kartę Dużej Rodziny i rolnicy zużywający do 3000 KWh zaoszczędzą średnio około 3 tys. zł.

Tauron nie ucieka od retoryki o wojnie i kryzysie energetycznym

"Ochronne działanie Tarczy Solidarnościowej przynosi realne oszczędności dla gospodarstw domowych. Wnioski taryfowe wszystkich firm energetycznych odzwierciedlają rynkowe ceny energii, których wzrost jest konsekwencją rosyjskiej inwazji na Ukrainę i wojny hybrydowej prowadzonej przez Kreml w Europie. Sytuację tę uwzględnia w swoich decyzjach prezes Urzędu Regulacji Energetyki" - wyjaśnił cytowany w komunikacie prezes Grupy TAURON Paweł Szczeszek.

"Dzięki rządowym mechanizmom osłonowym w postaci Tarczy Solidarnościowej, gospodarstwa domowe w przyszłym roku będą korzystały z zamrożonej ceny prądu, a po przekroczeniu określonych limitów, również z ograniczonej ustawowo ceny energii elektrycznej" - dodał.

Jeśli będą dodatkowe trudności, to jest przewidziana dodatkowa pomoc

Tauron poinformował, że dla gospodarstw, które nie zmieszczą się w ustawowych progach, przewidziano dodatkową pomoc. W każdym przypadku po przekroczeniu przez gospodarstwo domowe limitu zastosowana zostanie automatycznie ograniczona ustawowo cena dla nadwyżki prądu, która nie będzie wyższa niż 693 zł/MWh netto.

W komunikacie wyjaśniono, że na rachunek dla klientów składają się opłaty za zużytą energię elektryczną i za opłaty dystrybucyjne. W przypadku tych drugich spółka dystrybucyjna z przychodów z taryfy pokrywa koszty rozwoju i utrzymania sieci energetycznej, służącej do dostarczania energii do 5,7 mln swoich klientów. Utrzymuje infrastrukturę energetyczną i rozbudowuje ją w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne dostawy energii do klientów i móc przyłączać do sieci nowych.

Dodano, że tylko w 2021 r. przez Tauron Dystrybucje zawartych zostało ponad 108 tys. nowych umów przyłączeniowych, co wymagało rozbudowy i przygotowania infrastruktury energetycznej. Spółka inwestuje również w automatyzację sieci oraz w kablowanie i skracanie ciągów liniowych, co zmniejsza liczbę awarii. Dodatkowo odtwarza i rozbudowuje infrastrukturę energetyczną zasilającą klientów, wydając na ten cel około 2 mld złotych rocznie.