Na Śląsku powstanie największa farma fotowoltaiczna w Polsce

Panele fotowoltaiczne zainstalowane na nowej farmie fotowoltaicznej Taurona w Mysłowicach będą miały docelowo moc 100 MW. Będzie to największa taka instalacja w Polsce. Farma zostanie zlokalizowana na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych.

Słoneczne megawaty

- Wprowadzanie do miksu energetycznego tego typu obiektów to także większa dywersyfikacja i niezależność systemu elektroenergetycznego, który u nas stale potrzebuje dodatkowych megawatów z OZE - dodaje.Z końcem grudnia 2020 r. Tauron oddał do eksploatacji w Jaworznie swoją pierwszą farmę fotowoltaiczną o mocy 5 MW. Zbudowana została w ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do grupy. W ciągu 10 miesięcy pracy, na dwa miesiące przed zakładanym terminem, instalacja przekroczyła próg rocznej produktywności.W połowie stycznia 2022 roku Tauron oddał też do użytku elektrownię fotowoltaiczną Choszczno II, zlokalizowaną w województwie zachodniopomorskim. Instalacja o mocy 8 MW zasili w energię około 3,5 tys. gospodarstw domowych. Choszczno II to druga farma PV w tej lokalizacji. Od niespełna roku energię elektryczną produkuje też instalacja Choszczno I o łącznej mocy 6 MW.Tauron dysponuje dziś trzema przemysłowymi elektrowniami słonecznymi, których moc wynosi 19 MW.