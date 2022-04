Tauron wydał ponad 500 mln zł na inwestycje sieciowe na Dolnym Śląsku

Tauron przeznaczył na inwestycje sieciowe na terenie Dolnego Śląska w 2021 roku ponad 500 mln złotych. Prowadzona modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej poprawia pewność zasilania klientów spółki, umożliwia przyłączanie nowych i skraca czas trwania awarii energetycznych.

Przyłączanie dużych klientów

Rozbudowa i modernizacja

Na terenie Oddziału w Wałbrzychu realizowane są dwie duże inwestycje będące bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby przyłączeniowe dużych inwestorów. Pierwszą jest przebudowa linii WN zlokalizowanej pomiędzy GPZ Świebodzice a GPZ Pawłowice, której łączna długość wynosi 22,6 km.Obecnie przebudowywany jest ostatni odcinek linii na terenie gminy Świebodzice. Odcinek ten znajduje się w okolicy istniejącego lotniska, dlatego wysokość przebudowywanych słupów linii musi pozostać bez zmian. Przebudowa związana jest z przyłączeniem zakładu produkcyjnego w Jaworze – „Mercedes”, a wartość tego zadania przekracza 14 mln zł.Z kolei na potrzeby zwiększenia mocy przyłączeniowej zakładu produkcyjnego Toyota, rozbudowywany jest przez Tauron Dystrybucja GPZ Uczniowska. W zakresie prac jest między innymi zabudowa trzeciego transformatora mocy WN/SN.- Poza realizacją dużych zadań infrastrukturalnych i pracami na wysokim napięciu prowadzimy jednocześnie szereg drobnych zadań przyłączeniowych i modernizacyjnych, dedykowanych poszczególnym miejscowościom, ulicom lub pojedynczym klientom. W ubiegłym roku na terenie województwa przyłączyliśmy ponad 11 tys. nowych klientów w grupach przyłączeniowych IV i V (gospodarstwa domowe) i jest to drugi po Małopolsce najprężniej rozwijający się w tym zakresie region - mówi Robert Zasina.Warte wymienienia są również dwa kolejne zadania inwestycyjne tj. – modernizacja GPZ Oława i rozbudowa rozdzielni 110 kV o pole liniowe w GPZ Kąty Wrocławskie.W obydwu przypadkach prace są prowadzone w celu przyłączenia nowych farm wiatrowych, które mają powstać na tym terenie. Natomiast jeśli chodzi o przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja mikroinstalacji, to na Dolnym Śląsku było ich w 2021 r. aż 24 979 o łącznej mocy blisko 198 MW.