Tauron wydał prawie 1,8 mld złotych na stabilną sieć

70 tysięcy zadań na sieci zrealizowała w 2019 roku spółka Tauron Dystrybucja. Inwestycje te kosztowały 1,78 mld złotych. Zrealizowane projekty pozwalają na rozwój sieci na wszystkich poziomach napięć na południu Polski, co przekłada się na stabilność dostaw energii dla ponad 5,5 mln klientów.

Spółka pełni ważną role systemową w czasie walki z pandemią koronawirusa. Dzięki zaangażowaniu służb technicznych, dyspozytorów, elektromonterów i dyżurnych pogotowia energetycznego gwarantuje pewność dostaw prądu.Tauron Dystrybucja przygotowuje się również na trudny okres w gospodarce po szczycie pandemii koronawirusa. Jeżeli uda się utrzymać ambitny plan inwestycyjny, to przetrwać będą mogły również tysiące małych i średnich firm powiązanych ze spółką.- Naszym głównym obowiązkiem jest obecnie zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz płynnych dostaw energii elektrycznej klientom - mówi Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu Tauron Dystrybucja. – Analizujemy rządową tarczę antykryzysową, aby w najlepszy możliwy sposób przygotować się na trudniejszy moment w gospodarce. Jesteśmy silnym i stabilnym podmiotem, który wydaje każdego roku na inwestycje około 1,8 mld zł. Dzięki nam działa kilka tysięcy lokalnych firm - podkreśla Topolski.Wybuch pandemii spowodował zmiany w funkcjonowaniu całej gospodarki. Obecna sytuacja epidemiczna wpłynęła znacząco na ograniczenie działalności biznesowej odbiorców spółki, a złożona sytuacja w gospodarce skutkuje ograniczeniem części działań, w tym planów inwestycyjnych różnych podmiotów.Dla spółki Tauron Dystrybucja oznacza to również konieczność niestandardowego podejścia do zarządzania inwestycjami oraz prowadzonej działalności.Jednym z pierwszych rozwiązań, po które postanowiła sięgnąć spółka jest zwrócenie się do samorządowców z wnioskiem o czasowe zwolnienie z podatku od nieruchomości. Jeżeli gminy zgodzą się na przedstawione propozycje, to spółka dysponować będzie większym budżetem inwestycyjnym na własne działania i w konsekwencji na rozruch gospodarki.- Obecnie, w związku z rozwojem zagrożenia epidemiologicznego i zmianami w gospodarce musimy odpowiednio dostosowywać nasze relacje z klientami, z samorządami, ale również z wykonawcami zadań inwestycyjnych, tak aby nie miało to negatywnego wpływu na bezpieczeństwo dostaw energii do klientów i działalność naszej spółki - zaznacza Robert Zasina. - Jest to szczególnie ważne i odpowiedzialne zadanie z uwagi na fakt, jak ważną rolę pełni energetyka w prawidłowym funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki - podsumowuje Robert Zasina.