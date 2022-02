Tauron wydał w woj. śląskim 700 mln zł na inwestycje sieciowe

Tauron w 2021 r. wydał blisko 700 mln złotych na inwestycje w sieć energetyczną w województwie śląskim. Modernizacje i realizacja nowych zadań infrastrukturalnych usprawniają funkcjonowanie sieci i poprawiają pewność zasilania klientów, umożliwiając przyłączanie nowych obiektów i skracając czas trwania awarii.

Inwestycje w górach

Z kolei na północy województwa, na terenie oddziału w Częstochowie, trwają ostatnie prace pozwalające na przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i zasilenie podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie Częstochowskiej Strefy Ekonomicznej.Będzie to możliwe dzięki zakończeniu budowy stacji 110/15 kV Sabinów w wersji napowietrznej z rozdzielnią 15 kV w budynku stacji. Obiekt jest obecnie na etapie odbiorów i uruchomienia.Na południu województwa na terenie Oddziału w Bielsku-Białej w ubiegłym roku zrealizowano modernizację linii 110kV relacji Magurka-Szczyrk i Szczyrk-Żywiec oraz przyłączenie Sali koncertowej Cavatina w Bielsku-Białej.- Nowoczesna energetyka, to nie tylko infrastruktura elektroenergetyczna, którą widać w naszym otoczeniu. W coraz większym stopniu o naszej sprawności organizacyjnej i skuteczności decydują informatyka, cyfryzacja i nowoczesne kanały łączności. Na etapie realizacji w naszych oddziałach, w tym na terenie jednostek organizacyjnych na Śląsku, jest budowa cyfrowego systemu łączności dyspozytorskiej, umożliwiającego analizę pracy sieci i automatyzację lokalizacji uszkodzeń. Pełne wdrożenie takiego systemu pozwoli na ograniczenie trwania przerw w dostawie energii dla klientów. W ubiegłym roku w skali spółki przeznaczyliśmy na ten cel blisko 39 mln złotych - wyjaśnia Robert Zasina.