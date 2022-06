Tauron Wydobycie kilkukrotnie zwiększył sprzedaż węgla dla lokalnych odbiorców

Spółka Tauron Wydobycie, której kopalnie są głównymi dostawcami węgla do elektrowni grupy energetycznej Tauron, w tym roku kilkukrotnie zwiększyła także sprzedaż tego surowca na potrzeby lokalnego rynku odbiorców indywidualnych i małych firm - wynika z informacji spółki.

"Sprzedaż prowadzona jest w ilościach wynikających z aktualnej produkcji i zdolności załadunkowych zakładów. Mali przedsiębiorcy oraz indywidualni klienci mogą kupić w naszym sklepie internetowym pakowany ekogroszek, przy czym jego dostępność jest ograniczona i wynika ze zdolności produkcyjnych" - powiedział w piątek PAP prezes Tauronu Wydobycie Jacek Pytel.

Ponadto klienci indywidualni z rynku lokalnego mogą zakupić wszystkie sortymenty węgla w ramach sprzedaży prowadzonej w punktach obsługi klienta przy kopalniach spółki - w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach.

"Ta sprzedaż jest prowadzona wyłącznie poprzez dokonane wcześniej rezerwacje. W związku z tym nie ma potrzeby oczekiwania pod bramą naszych zakładów górniczych, poza krótkim czasem w dniu odbioru przez kierowcę realizującego transport" - wyjaśnił prezes.

Zapewnił, że spółka stale pracuje nad mechanizmami usprawniającymi sprzedaż węgla dla odbiorców detalicznych oraz zwiększeniem ilości klientów, którzy mogą ten surowiec kupić. Temu służy m.in. ograniczenie zakupów dla przedsiębiorców, wprowadzenie limitu ilościowego dla jednorazowego zakupu oraz wprowadzenie rocznego limitu zakupu dla jednego gospodarstwa domowego (6 ton). Nabywcy węgla muszą także potwierdzić złożenie deklaracji o emisyjności budynku, potwierdzającej posiadanie kotła węglowego.

Odnosząc się do kwestii cen węgla oraz kosztów jego produkcji, Jacek Pytel powiedział, że pandemia oraz inwazja Rosji na Ukrainę przyczyniły się do skokowego wzrostu kosztów działalności górniczych firm. "W ciągu roku o 240 proc. wzrosły ceny stali - a ze stali wykonane są m.in. obudowy górnicze, rury czy liny, czyli podstawowe materiały wykorzystywane na dole kopalni. Oleje i smary podrożały o 100 proc., gazy techniczne o 170 proc." - wyliczał prezes Tauronu Wydobycie.

Podczas kwietniowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Jacek Pytel mówił m.in., że w końcu ub. roku kopalnie Taurona zwiększyły miesięczne wydobycie z ok. 300 tys. do nawet 500 tys. ton. 2021 rok spółka zamknęła produkcją 5,15 mln ton, wobec 4,5 mln ton rok wcześniej, przy jednoczesnym pozbyciu się nadmiaru węgla ze zwałów. Tegoroczny plan to wydobycie ok. 5,1 mln ton węgla.

W pierwszym kwartale br. kwartalna produkcja węgla kamiennego wzrosła w Grupie Tauron rok do roku o 1 proc. - do 1,45 mln ton. Sprzedaż tego surowca była wyższa o 21 proc. i wyniosła 1,5 mln ton. Z własnych źródeł Tauron pokrył 68 proc. zapotrzebowania na węgiel.