Tauron Wydobycie: mniejszy czas pracy i mniejsze płace przez koronawirusa

Ograniczenie czasu pracy skutkujące obniżeniem o 20 procent wynagrodzenia wszystkim pracownikom, łącznie z zarządem Tauron Wydobycie, a także skorzystanie z instrumentów rządowej tarczy antykryzysowej - to założenia pakietu osłonowego wdrożonego w spółce na czas kryzysu rynkowego, spowodowanego epidemią koronawirusa.

Ochrona prewencyjna w kopalniach

Efekty działań naprawczych

– podsumowuje Tomasz Cudny.W kontekście negatywnych skutków ekonomicznych epidemii Tauron Wydobycie w ramach funkcjonujących instrumentów tzw. „tarczy antykryzysowej” wystąpi o rekompensatę, co częściowo pokryje straty spółki.W obliczu zagrożenia związanego z koronawirusem już z początkiem marca we wszystkich zakładach górniczych Tauron Wydobycie prowadzone są nadzwyczajne działania prewencyjne.Każda osoba wchodząca na teren spółki jest zobowiązana do poddania się pomiarowi temperatury ciała. Ma również możliwość zdezynfekowania rąk. Uwzględniając specyfikę i dostępność rozwiązań w poszczególnych zakładach górniczych spółki, wdrożono odpowiednie zmiany dotyczące transportu ludzi w kopalniach, w tym wyciągami szybowymi i wyrobiskami podziemnymi. Nowe wytyczne mają na celu ograniczenie gromadzenia się i przebywania pracowników w dużych skupiskach.Wszystkie zakłady górnicze mają ponadto zapewnione środki higieny i dezynfekcji oraz instrukcje dotyczące zachowania profilaktyki zdrowotnej. Na każdym z zakładów przygotowane są pomieszczenia izolacyjne, odpowiednio wyposażone punkty opatrunkowe, a służby BHP są gotowe do udzielenia całodobowo pomocy pracownikom, u których mogą wystąpić objawy zakażenia. Uruchomione zostały też okresowe dezynfekcje infrastruktury kopalń i wiele innych przedsięwzięć ochronnych.W pierwszym kwartale 2020 roku widoczne są pozytywne efekty działań optymalizacyjnych wdrożonych w zakładach górniczych Tauron Wydobycie, co przekłada się na dobry poziom produkcji węgla. Dobowa produkcja węgla w zakładach spółki wynosiła w pierwszym kwartale br. ponad 20 tys. ton węgla.