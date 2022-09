Tauron Wydobycie pozytywnie zaskoczył. Ma być jednak gorzej

Wyniki segmentu wydobycia węgla w pierwszym półroczu 2022 r. bardzo pozytywnie nas zaskoczyły. Niestety, trzeci kwartał może być trochę gorszy - mówi Krzysztof Surma, wiceprezes Taurona ds. finansów.

W pierwszym półroczu 2022 r. przychody Taurona Wydobycie przekroczyły 1,19 mld zł. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 138 zł.

W trzecim kwartale trwa przezbrajanie ścian w kopalniach firmy, więc wydobycie w tym okresie będzie mniejsze niż w drugim i pierwszym kwartale.

66 proc. zapotrzebowania na węgiel w grupie Tauron w pierwszym półroczu 2022 r. było pokrywane przez węgiel z własnych kopalń.

W pierwszym półroczu 2022 r. przychody spółki Tauron Wydobycie, należącej do koncernu energetycznego Tauron Polska Energia, przekroczyły 1,19 mld zł - to o ponad 100 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy przychody sięgnęły 580 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 138 zł (rok wcześniej była strata 328 mln zł), a zysk operacyjny firmy, jeszcze przed odliczeniem podatku dochodowego, zobowiązań oraz amortyzacji (EBITDA) był na poziomie 324 mln zł (rok wcześniej był minus w wielkości 48 mln zł).

W samym drugim kwartale 2022 r. przychody segmentu wydobycie wyniosły 637 mln zł, zysk operacyjny był na poziomie 73 mln zł z zysk EBITDA w wys. 207 mln zł.

Wyniki zaskoczyły pozytywnie. Tak wyśmienite już dawno nie były

W pierwszym półroczu inwestycje Tauron Wydobycie wyniosły 167 mln. Najwięcej, bo 126 mln zł, wydano na przygotowanie produkcji, 32 mln zł na zadania modernizacyjno-odtworzeniowe a 6 mln zł na budowę szybu Grzegorz w Zakładzie Górniczym Sobieski.

Produkcja węgla handlowego w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosła 2,71 mln ton i była na zbliżonym poziomie w stosunku do analogicznego okresu 2021 r., kiedy wyniosła 2,70 mln ton. Wolumen sprzedaży węgla był wyższy o blisko 18 proc. i wyniósł 2,77 mln ton (rok wcześniej było to 2,35 mln ton).

- W segmencie wydobycia zanotowaliśmy w pierwszym półroczu 2022 r. bardzo pozytywny wynik, takich wyników nie notowaliśmy od bardzo dawna. Segment osiągnął drugi co do wielkości zysk EBITDA w pierwszym półroczu, tuż po segmencie dystrybucji. Dobre wyniki wydobycia wynikają z dwóch faktów. Pierwszy to bardzo istotny wzrost cen węgla na rynku a druga to dużo wyższy wolumen sprzedaży. Produkcja była na bardzo zbliżonym poziomie w skali roku, ale jeśli chodzi o sprzedaż to mamy bardzo wyraźny wzrost. On wynika z tego, że w 2021 r. część produkcji była lokowana na zapas, a w tym roku praktycznie nie mamy żadnych zapasów przykopalnianych, jest bardzo duży popyt na węgiel, tym samym nie ma problemów z jego zbyciem - tłumaczył Krzysztof Surma, wiceprezes Taurona ds. finansów.

Jak dodał, w samym drugim kwartale wyniki też były dobre, choć sytuacja była nieco inna niż w pierwszym - dobre wyniki w drugim kwartale to w zasadzie efekt tylko wysokich cen węgla.

Najbliższe perspektywy wydobycia węgla nie są jednak optymistyczne

- Jeszcze w drugim kwartale mieliśmy produkcję zbliżoną do tej jak rok temu, ale w trzecim kwartale 2022 r. mamy bardzo istotne przezbrojenia w naszych kopalniach, szczególnie w Zakładzie Górniczym Sobieski. Tym samym pewnie trzeci kwartał nie będzie taki, jak pierwsze dwa kwartały 2022 r. - dodaje Krzysztof Surma.

Zaznacza, że trend cenowy na rynku węgla nadal pozostaje rosnący, tym samym jak będzie produkcja węgla, to wyniki Taurona Wydobycie też powinny być dobre.

- Zauważamy negatywne odchylenie jeśli chodzi o poziom wydobycia w 2022 r. z uwagi na problemy geologiczne. Jeśli chodzi o ZG Sobieski to kończymy przezbrajanie ścian, jeszcze we wrześniu czekamy na odbiór techniczny i zgodnie z planem kopalnia Sobieski będzie dostarczać węgiel od drugiej połowy września - informuje Paweł Szczeszek, prezes Taurona Polskiej Energii

66 proc. zużywanego węgla w grupie Tauron pochodzi w własnych kopalń

W pierwszym półroczu 2022 r. zapotrzebowanie Taurona na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 66 proc. węglem kamiennym pochodzącym z zakładów górniczych grupy Tauron. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

- Trudna sytuacja na rynku węgla, zaburzenie relacji popytu i sprzedaży spowodowało, że Tauron poza węglem z własnych kopalń i węglem z innych polskich kopalń musi wspierać się z importem węgla, oczywiście z pominięciem Federacji Rosyjskiej - przyznaje Paweł Szczeszek.

Nie podał jednak jakie ilości węgla Tauron importuje, ani z jakich krajów.

Docelowo Tauron Wydobycie ma zostać wydzielony z grupy Tauron i zostać przejęty bezpośrednio przez Skarb Państwa.

- Procesy sprzedaży zakładów górniczych do Skarbu Państwa oraz wydzielenia aktywów węglowych do NABE są prowadzone zgodnie z harmonogramem. Robimy wszystko, aby zakończyły się w 2022 r. - zapewnił Paweł Szczeszek.

