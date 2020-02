Tauron wylicza. Przybywa mikroinstalacji dzięki darmowym kredytom

Blisko dwie trzecie gospodarstw domowych, które zdecydowały się na uruchomienie instalacji fotowoltaicznych we współpracy z grupą Tauron, sfinansowało to przedsięwzięcie z oferowanego przez spółkę darmowego kredytu.

W ub. roku działająca na południu Polski firma Tauron Dystrybucja przyłączyła do sieci energetycznej 30,4 tys. mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 206 megawatów.

To blisko czterokrotnie więcej niż rok wcześniej, kiedy przyłączono ponad 8 tys. mikroinstalacji o mocy 48 MW.

Mikroinstalacja to odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 50 kW. W sumie Tauron przyłączył już do sieci energetycznej ponad 47 tys. mikroinstalacji, głównie fotowoltaicznych, o łącznej mocy 309 megawatów. W ostatnich trzech latach ilość takich instalacji rośnie skokowo - z ponad 4 tys. w roku 2017 (o łącznej mocy 24 megawatów), poprzez ponad 8 tys. (o łącznej mocy 48 megawatów) w roku 2018, do przeszło 30,4 tys. w ub. roku. To m.in. efekt wspierającego rozwój fotowoltaiki rządowego programu "Mój prąd".



"Zaletą oferty Taurona jest możliwość uzyskania nieoprocentowanego kredytu ratalnego. O tym, jak ważne jest to rozwiązanie, świadczy fakt, że aż 65 proc. gospodarstw domowych, które kupują od nas panele fotowoltaiczne, korzysta z tego kredytu" - poinformował rzecznik grupy Łukasz Zimnoch, cytowany w jej piątkowym komunikacie prasowym.

Specjaliści grupy Tauron wyliczyli, że montaż instalacji fotowoltaicznej pozwala na obniżenie kosztów zakupu energii o 20 tys. zł rocznie. Oznacza to, że przez 25 lat, czyli przewidywany okres użytkowania paneli fotowoltaicznych, można zaoszczędzić nawet pół miliona złotych.

Tauron oferuje na zakup instalacji fotowoltaicznych bezpłatny kredyt ratalny RRSO 0 procent. Klient nie płaci ani odsetek, ani prowizji, bo koszty te bierze na siebie spółka. Osoby korzystające z oferty mogą otrzymać dodatkowo zwrot za prąd w wysokości 2 proc. kosztów instalacji.

Rozwój energetyki odnawialnej to jedno z założeń ogłoszonego wiosną tego roku przez grupę Tauron "zielonego zwrotu", w ramach którego grupa zamierza znacząco zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszając jednocześnie udział konwencjonalnych źródeł węglowych.

W ofercie dla domów jednorodzinnych Tauron ma dwa zestawy fotowoltaiczne - jeden dla mniej skomplikowanej konstrukcji lub większej powierzchni dachu, drugi dla mniejszych powierzchni dachowych lub takich, gdzie występują zacienienia.

Szacuje się, że w Polsce jest średnio ok. tysiąc godzin słonecznych rocznie, co wystarcza do efektywnego działania instalacji fotowoltaicznych i zaspokojenia rocznego zapotrzebowania na energię przeciętnego gospodarstwa domowego. Dlatego - przekonują energetycy - warto zostać samodzielnym producentem zielonej energii i rozważyć zakup instalacji fotowoltaicznej.

Instalacja złożona z 15 paneli wystarcza do zaspokojenia potrzeb energetycznych domu jednorodzinnego, czyli wytworzenia 4,5 megawatogodziny energii elektrycznej. Taka ilość prądu pozwala zarówno na codzienne korzystanie z urządzeń AGD, jak i ogrzewanie domu jesienią i wiosną.

Instalacja podłączona jest do sieci energetycznej, z której w każdym momencie można pobrać potrzebną ilość prądu lub oddać jego nadwyżkę - przepływy prądu reguluje dwukierunkowy licznik energii. Nadmiar energii wprowadzonej do sieci można odbierać przez kolejny rok.

Moduły instalacji fotowoltaicznej są zbudowane z cienkich płytek krzemowych, zalaminowanych i zamkniętych w aluminiowej ramie. Wytrzymają burze, gradobicia i temperatury do minus 30 stopni Celsjusza. Instalacja fotowoltaiczna może pracować nawet 25 lat.