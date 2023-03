Tauron Wytwarzanie zapewnia, że praca elektrowni Siersza nie jest zagrożona

Praca elektrowni Siersza w Trzebini nie jest zagrożona. Zapas węgla na składowisku pozwala na pracę tej jednostki nawet do trzech miesięcy – podała Patrycja Hamera, rzecznik Tauron Wytwarzanie. Nasyp kolejowy uszkodzony przez zapadlisko powinien być naprawiony do końca tygodnia.

W niedzielę wieczorem w Trzebini w Małopolsce po raz kolejny zapadła się ziemia. Tym razem dziura uszkodziła nasyp kolejowy, prowadzący do elektrowni Siersza. Lej ma średnicę ok. 8 m i głębokość ok. 6 m.

Dostawy paliwa będą częściowo realizowane transportem kołowym

"Praca Elektrowni Siersza nie jest jednak zagrożona. Zgromadzony na składowisku zapas węgla pozwala na pracę jednostki nawet do trzech miesięcy. Dostawy paliwa będą częściowo realizowane transportem kołowym" - powiedziała w poniedziałek PAP Patrycja Hamera, rzecznik prasowa Tauron Wytwarzanie.

Jak podkreśliła, Tauron jest w kontakcie ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń i oceniany jest zakres wymaganych prac oraz czas konieczny do naprawy nasypu kolejowego. "Według wstępnych szacunków, prace naprawcze zostaną zakończone do końca tygodnia" - dodała rzecznik Tauron Wytwarzanie.

Urząd Miasta w Trzebini zaapelował, aby nie chodzić w rejony zagrożone. "Zapadlisko powstało na południe od cmentarza, nasyp widać z terenu nekropolii. Dziura pojawiła się na jednym z obszarów wskazanych przez Głównego Geologa Kraju" - powiedziała PAP Anna Jarguz, rzecznik prasowa urzędu. Według informacji miasta, zapadlisko jest reaktywacją dawnego zapadliska na tym obszarze.

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) wyznaczył na terenie Trzebini 90 punktów, w których mogą powstać lub reaktywować się zapadliska. Chodzi o południową część cmentarza i południową część ogródków działkowych.

Rozpoczęły się prace uzdatniające w pobliżu garaży i terenów leśnych

"Rekomendujemy wyłączenie tych obszarów z użytkowania" - powiedział Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju i jednocześnie wiceminister klimatu i środowiska, cytowany w komunikacie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W Trzebini w drugiej połowie lutego rozpoczęły się prace uzdatniające w pobliżu garaży i terenów leśnych na osiedlu Gaj. Potrwają ok. 20 tygodni. Prace trwają też przy dwóch posesjach (nr 3 i 5) przy ul. Górniczej. Zamknięty został cmentarz parafialny.

Problem powstawania zapadlisk ma związek z prowadzoną w tym rejonie przed laty płytką eksploatacją górniczą i z podnoszącym się poziomem wód podziemnych. Kopalnia węgla kamiennego Siersza działała w mieście od połowy XIX w. do 1999-2001 r. Na początku eksploatacja prowadzona była na głębokości 20-25 metrów. Potem podziemne chodniki schodziły coraz niżej. Likwidatorzy kopalni zakładali, że pozostałe po eksploatacji pustki wypełni woda. Z biegiem czasu woda zaczęła podchodzić coraz bliżej powierzchni ziemi.