Tauron wytyka błędy Rafako i wzywa do usunięcia usterek bloku 910 MW w Jaworznie

Tauron Wytwarzanie wysłał do Rafako pismo, w którym przekonuje, że raciborska spółka nie doprowadziła do usunięcia wad polegających na braku osiągnięcia przez blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno gwarantowanych w kontrakcie parametrów technicznych.

Skonsolidowane przychody netto grupy Rafako ze sprzedaży w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r. wyniosły 364,6 mln zł, wobec 390,3 mln zł w analogicznym okresie roku 2021 r.

Rafako 10 listopada 2022 r. otrzymało od Taurona Wytwarzanie pismo w przedmiocie wad realizacji kontraktu na budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

Budowlana spółka przystąpiła do analizy zasadności twierdzeń Taurona Wytwarzanie, a także skutków finansowych i ekonomicznych dla Rafako w przypadku, gdyby część twierdzeń okazała się zasadna.

Skonsolidowane przychody netto grupy Rafako ze sprzedaży w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r. wyniosły 364,6 mln zł wobec 390,3 mln zł w analogicznym okresie roku 2021 r.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej przekroczył 33,2 mln zł, wobec 8 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk netto zamiast straty rok wcześniej

Zysk netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r. wyniósł 38,5 mln zł, dla porównania, w tym samym okresie roku 2021 r. była strata w wys. 12,3 mln zł.

W ujęciu jednostkowym w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2022 roku Rafako miało 258,4 mln złotych przychodów ze sprzedaży, czyli o 79,8 mln złotych mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku, kiedy wyniosły one 338,3 mln zł.

Spółka tłumaczy, że spadek wynika przede wszystkim z niskiej wartość zamówień zdobytych w latach 2020-2022 - głównie ze względu na trudną sytuację finansową w jakiej znalazło się Rafako.

Przychody ze sprzedaży od klientów krajowych miały wartość 191,6 mln zł, a przychody ze sprzedaży od klientów zagranicznych miały wartość 66,8 mln zł.

Jednostkowy zysk z działalności operacyjnej w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r. był na poziomie 20,9 mln zł, wobec 67,3 mln zł w tym samym okresie 2021 r.

Zysk netto Rafako za pierwsze dziewięć miesięcy 2022 r. wyniósł 28,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 52,5 mln zł.

Tauron Wytwarzanie kontratakuje: konkretne zarzuty wobec Rafako

W raporcie kwartalnym Rafako poinformowało, że 10 listopada 2022 r. otrzymało od Taurona Wytwarzanie pismo w przedmiocie wad przedmiotu kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III.

W piśmie Tauron Wytwarzanie wskazuje wykonawcy, że w ocenie Taurona Wytwarzanie, do dnia sporządzenia pisma, wykonawca nie doprowadził do usunięcia wad polegających na braku osiągnięcia przez blok gwarantowanych w kontrakcie parametrów technicznych – parametry te, zostały wyspecyfikowane przez energetyczna firmę w piśmie.

W piśmie wskazano także wykonawcy, że w ocenie Taurona Wytwarzanie wykonawca nie usunął wszystkich zgłoszonych, w ramach odpowiedzialności wykonawcy z gwarancji jakości i rękojmi ustanowionej kontraktem, wad przedmiotu świadczenia wykonawcy z kontraktu – wady te zostały wyspecyfikowane przez energetyczna spółkę w piśmie.

Ponadto Tauron Wytwarzanie wskazuje, iż nie widzi podstaw do podpisania przewidzianego kontraktem protokołu rozliczenia okresu gwarancji (jak zdefiniowano w kontrakcie).

Dodatkowo w ocenie Taurona Wytwarzanie wykonawca nie usunął zgłoszonych mu przy sporządzeniu protokołu przejęcia bloku do eksploatacji wad - wady te zostały wyspecyfikowane przez Tauron Wytwarzanie w piśmie.

Rafako poinformowało, że przystąpiło do analizy zasadności twierdzeń i zgłoszeń Taurona Wytwarzanie zawartych w piśmie, a także skutków finansowych i ekonomicznych dla Rafako w przypadku, gdyby przynajmniej część twierdzeń i zgłoszeń Taurona Wytwarzanie zawartych w piśmie okazałaby się zasadna. Analiza ta nie została jeszcze zakończona.

Do 6,5 TWh energii elektrycznej rocznie, przy użyciu 2,5 mln ton węgla.

Decyzje o budowie bloku 910 MW zostały podjęte w latach 2010-2014. Rafako realizowało projekt od 2014 roku. Blok oddano do użytku w listopadzie 2020 r. Jego koszt to ok. 6 mld zł.

Blok o mocy 910 MW to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym.

Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska maja pozwalać spełniać najbardziej rygorystyczne normy. W porównaniu z wycofanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku jest znacząco wyższa, a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80 proc., natomiast emisja CO2 jest mniejsza o ponad 30 proc.

Pracując z pełną mocą, blok w Jaworznie może wytwarzać około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln ton węgla.

Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 proc. To istotny parametr, bowiem przy niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną nie jest konieczne jego wyłączanie, a potem ponowne uruchamianie.