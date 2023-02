Tauron wziął potężny kredyt na zakup paliw

Tauron Polska Energia podpisał z z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu odnawialnego na 750 mln zł, z którego środki zostaną przeznaczone na finansowanie zakupu paliwa dla spółek energetycznego koncernu. Kredyt ma być spłacony do 30 września 2023 roku.

Tauron Polska Energia, czyli spółka holdingowa grupy energetycznej Tauron, 16 lutego 2023 roku podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę kredytu odnawialnego na kwotę 750 mln zł.

Środki z kredytu mają trafić na finansowanie bieżącej działalności w zakresie zakupu paliwa dla spółek grupy Tauron.

"Zgodnie z umową kredytu, każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje jego odnowienie o kwotę spłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania w okresie kredytowania do kwoty limitu kredytowego. Całkowita spłata kredytu nastąpi do dnia 30 września 2023 roku" - czytamy w komunikacie Taurona.

Firma energetyczna podała, że oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę BGK wskazując też, że "kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających".

Tauron ocenił, że zaciągnięcie omawianego kredytu "przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej spółki poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania obrotowego ukierunkowanego na finansowanie bieżącej działalności".

Tauron Wytwarzanie w 2021 roku do produkcji energii elektrycznej wykorzystywał w około 97 proc. węgiel. Tauron Ciepło, także w 2021 roku, do produkcji ciepła sprzedanego również wykorzystywał głównie węgiel - w ponad 92 proc.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku grupa energetyczna Tauron, zajmująca się m.in. produkcją i dystrybucją energii elektrycznej, osiągnęła 26,8 mld zł przychodów ze sprzedaży, co rok do roku dało wzrost o 50 proc., notując też 397 mln zł zysku netto, co rok do roku oznaczało spadek o 20 proc.