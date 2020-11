Tauron z dużym spadkiem zysku przez odpisy w ciepłownictwie

Grupa Tauron w okresie trzech kwartałów 2020 wypracowała 14,9 mld zł przychodów ze sprzedaży tj. o 6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 notując 61 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 974 mln zł zysku rok wcześniej. Spadek zysku to efekt odpisu utraty wartości aktywów Tauron Ciepło (-822 mln zł) oraz kosztów różnic kursowych.

– Wyniki finansowe i operacyjne wypracowane przez grupę Tauron w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. oceniam pozytywnie. W tym okresie odnotowaliśmy 8-proc. wzrost EBITDA oraz solidny przyrost produkcji energii z OZE. Rozwój segmentu OZE jest dla nas szczególnie ważny, dlatego też podejmujemy szereg inicjatyw, aby Zielony Zwrot Tauron przebiegał zgodnie z założeniami przyjętymi w strategii Grupy. Realizujemy Program Tauron PV, który zakłada budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 150 MW. Do końca roku oddamy do użytku pierwszą farmę budowaną w ramach tego programu – mówi Wojciech Ignacok, prezes zarządu Tauron Polska Energia.Największy udział w EBITDA za III kwartały 2020 miały Segment Dystrybucja (71 proc.) który w okresie trzech kwartałów 2020 wypracował 2,4 mld zł EBITDA ( rok wcześniej około 2 mld zł) oraz Segment Sprzedaż (19 proc.), którego wynik EBITDA osiągnął poziom 641 mln zł ( rok wcześniej 534 mln zł).W okresie pierwszych trzech kwartałów Segment OZE wypracował ponad 6 proc. EBITDA grupy - 217 mln zł (rok wcześniej 282 mln zł). Segment wydobycie w pierwszych trzech kwartałach 2020 odnotował 32,4 mln zł straty EBITDA wobec 261 mln zł straty EBITDA rok wcześniej.Po pierwszych trzech kwartałach 2020 zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej tj. Tauron Polska Energia, wyniósł 61 mln zł, wobec 974 mln zł rok wcześniej. Spadek, jak skomentował Tauron jest efektem odpisu utraty wartości aktywów Tauron Ciepło (-822 mln zł) oraz kosztów różnic kursowych.Tauron podał, że grupa ma zagwarantowane finansowanie na kwotę ponad 3,5 mld zł, a wskaźnik długu netto/EBITDA na koniec września 2020 spadł do poziomu 2,53 (bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości ok. 2 mld zł).– Pomimo wymagającej sytuacji w otoczeniu rynkowym sytuacja finansowa grupy Tauron jest stabilna. Chciałbym podkreślić, że od początku roku pozyskaliśmy finansowanie w wysokości 2 mld zł, które przeznaczymy przede wszystkim na transformację energetyczną grupy. W ostatnich tygodniach wyemitowaliśmy na polskim rynku obligacje o wartości 1 mld złotych zł. Na uwagę zasługuje fakt, że była to pierwsza w Polsce emisja obligacji zrównoważonego rozwoju – mówi Marek Wadowski, wiceprezes Taurona Polskiej Energii ds. finansów.W okresie trzech kwartałów 2020 roku nakłady inwestycyjne grupy Tauron wyniosły 2 728 mln zł i były niższe o 13 mln zł od poniesionych w analogicznym okresie 2019 roku. Wynika to z niższych nakładów w segmencie Wydobycie (spadek o 142 mln zł) i wyższych w segmentach Wytwarzanie konwencjonalne (wzrost o 43 mln zł) oraz Pozostała Działalność (wzrost o 76 mln zł).