Tauron z planem skablowania sieci średniego napięcia na poziomie 75 proc.

Ponad 38 proc. linii energetycznych średniego napięcia (SN) zostało już skablowanych w Tauron Dystrybucja. Oznacza to zmniejszenie ich awaryjności i podniesienie pewności zasilania dla klientów spółki. W perspektywie długoletniej Tauron planuje przebudowę ponad 22 tys. km istniejących linii napowietrznych SN na linie kablowe, a do 2040 chce zwiększyć

poziom skablowania sieci SN do około 75 proc. - wynika z informacji podanych przez Tauron Polska Energia.

Tauron poinformował, że obecnie, po uwzględnieniu kosztów utrzymania linii i wieloletniego eksploatowania majątku, w perspektywie wieloletniej linie kablowe są na podobnym poziomie kosztowym, co linie napowietrzne.

- Dystrybucja energii jest naszym pierwszym wyborem w zakresie inwestycji. Ich podstawowy cel to zwiększenie pewności dostaw energii elektrycznej dla naszych klientów - powiedział Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.

Grupa Tauron jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce; w 2019 roku segment dystrybucji wypracował 72 proc. zysku EBITDA grupy Tauron.