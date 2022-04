Tauron z planem szybkiego potrojenia mocy OZE

Nasze plany to w ciągu najbliższych trzech lat zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii z 0,5 GW do 1,6 GW. Myślę, że ten plan jest ambitny, ale w naszym przekonaniu absolutnie realny – stwierdził Paweł Szczeszek, prezes zarządu Taurona Polska Energia podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Paweł Szczeszek, prezes zarządu Taurona Polska Energia, uczestniczył w przeprowadzonej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach debacie „ Zielona transformacja energetyki”.

"Musimy przyspieszyć zielony zwrot Taurona"

- Musimy przyspieszyć zielony zwrot Taurona. Musimy przyspieszyć zmiany, które i tak planowaliśmy. Jesteśmy, w cudzysłowie mówiąc, w przededniu ogłoszenia nowej strategii grupy Tauron, w której ze szczegółami pokażemy jakie mamy plany, ze szczegółami podzielimy się tymi informacjami z pracownikami grupy Tauron oraz przede wszystkim z akcjonariuszami, ale także z naszymi klientami odbiorcami prądu, czy ciepła - mówił Paweł Szczeszek.

Powiedział, że obecnie grupa Tauron dysponuje ponad 0,5 GW zainstalowanej mocy w odnawialnych źródłach energii, z czego około 380 MW w wietrze (tutaj chciałbym znaczyć że też liczymy na liberalizację ustawy tzw. 10 H) ponad 140 MW w elektrowniach wodnych i „na razie 20 MW , ale to będzie się szybko zwiększało w fotowoltaice”.

"Potrzebujemy magazynów energii"

- Nasze plany to w ciągu najbliższych trzech lat zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii z 0,5 GW do 1,6 GW. Myślę, że ten plan jest ambitny, ale w naszym przekonaniu absolutnie realny. Ale to nie wystarczy, czymś trzeba tą moc bilansować. Potrzebujemy magazynów energii. Zarówno tych dedykowanych oze jak i elektrowni szczytowo- pompowych. To jest dla nas bardzo ważne- zaznaczył Paweł Szczeszek.

- Ale to wszystko nie wydarzy się bez sprawnej, nowoczesnej sieci dystrybucyjnej. Szacunki mówią, że do 2030 rok Europa wyda nad dystrybucję prądu blisko 400 mld euro. Dzisiaj grupa Tauron rocznie wydaje około 0,5 mld euro na inwestycje w dystrybucję. Ta wartość ulegnie ogromnemu zwiększeniu – zadeklarował Paweł Szczeszek.

*Tekst powstał podczas debaty " Zielona transformacja energetyki", która odbyła się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.