Tauron z solidnym portfelem inwestycji w energetykę odnawialną

- Aby czuć się bezpiecznie w realizacji celów, trzeba mieć portfel projektów kilka razy większy niż zakładane do wybudowania instalacje. Zakładamy, że nasz portfel projektów sięgający obecnie 8 GW pozwoli na wzrost odnawialnych źródeł energii w portfelu grupy Tauron z 0,6 MW teraz do około 1,6 GW za trzy lata – mówi Wojciech Więcławek, prezes zarządu Taurona Zielonej Energii.

- Rozwijamy zarówno własne projekty, jak też staramy się pozyskać interesujące projekty firm zewnętrznych. Coraz częściej angażujemy się we wspólne realizowanie projektów z deweloperami – stają się oni dla nas partnerami, z którymi długoterminowo realizujemy projekty, przejmując je w odpowiednim momencie.

Na stole projekty w fotowoltaice i energetyce wiatrowej na lądzie

Jak duży jest dzisiaj portfel projektów OZE, nad którymi pracuje Tauron Zielona Energia?

- Obecnie mamy na stole projekty w fotowoltaice i energetyce wiatrowej lądowej. Są one na różnych etapach zaawansowania, a mówimy tu o potencjalnym pozyskaniu nowej mocy około 8 GW. Oczywiste jest, że tylko część z nich uda się doprowadzić do finału – zazwyczaj jest to 10 proc. lub nawet mniej.

Aby czuć się bezpiecznie w realizacji celów, trzeba mieć portfel projektów kilka razy większy niż zakładane do wybudowania instalacje. Zakładamy, że nasz portfel projektów sięgający obecnie 8 GW pozwoli nam na realizację celu na 2025 rok – czyli wzrostu udziału OZE w portfelu grupy Tauron z 0,6 MW teraz do około 1,6 GW za trzy lata.

Stwierdził pan, że ceny projektów zwariowały. Z czego to wynika?

- Z nadpodaży pieniądza na rynku. Świat wydrukował gigantyczną ilość pieniędzy i projekty OZE idą pod młotek po praktycznie każdej cenie. Fundusze inwestycyjne z różnych krajów powodują, poprzez swoją politykę zakupową, że każdy deweloper w Polsce, czy to farm wiatrowych, czy fotowoltaiki, winduje ceny.

Czytaj też: Polska awansowała w rankingu atrakcyjności dla inwestorów OZE

Jak może wyglądać struktura technologiczna planowanego przyrostu mocy do 2025 roku? Co ma się składać na przyrost mocy o te około 1000 MW?

- Zakładając, że nastąpi liberalizacja ustawy 10H, uważam, że przyrost zielonych mocy w Tauronie do 2025 roku w jednej trzeciej będzie pochodną rozwoju projektów wiatrowych, a w pozostałych dwóch trzecich fotowoltaiki.

Ustawa 10H sparaliżowała rozwój projektów na różnych etapach rozwoju, a te rozpoczęte można relatywnie łatwo odmrozić. Natomiast na wybudowanie farmy wiatrowej, zaczynając od projektu, potrzeba nawet do 4 lat. Tauron ma w portfelu takie projekty, które kiedyś były rozwijane nawet przez 11 lat.

Pewne nasze obawy, jeśli chodzi o możliwości terminowej realizacji celów OZE na 2025 rok, budzi nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym. Ona zmieni całą konstrukcję miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Oby zmieniła na lepsze, ale nawet wtedy urzędnicy będą potrzebowali czasu na adaptację do nowych rozwiązań.

Czy jest potencjał rozwoju energetyki wodnej?

- Na duże wodne elektrownie wodne w Polsce raczej nie. Od dawna mówi się jedynie o drugim stopniu na Wiśle, za Włocławkiem, ale on wywołuje duże kontrowersje. Polska mierzy się z suszą, a problem będzie narastał. Poziom rzek jest dramatycznie niski. Niestety, nic nie wskazuje na to, żeby ta sytuacja miała się poprawić.

Współpraca z rolnictwem i leśnictwem: spółki celowe lub dzierżawa gruntów

Oceniacie, że współpraca Taurona z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa to potencjał do zbudowania 300 MW zielonych mocy, a współpraca z Lasami Państwowymi to kolejne 200 zielonych MW. O jakie technologie chodzi i czy uruchomienie tych mocy wchodzi w grę do 2025 roku, a jeśli tak, to w jakiej formule współpracy?

- W przypadku współpracy z KOWR, której efektem może być uruchomienie 300 MW zielonych mocy na gruntach Ośrodka do 2025 roku, chodzi o energetykę wiatrową i fotowoltaikę, a w przypadku współpracy z Lasami Państwowymi, której efektem może być uruchomienie 200 MW zielonych mocy na gruntach Lasów do 2025 roku, chodzi tylko o fotowoltaikę. Obecnie jesteśmy na początkowym etapie współpracy z tymi dwoma podmiotami. W grę wchodzi powołanie wspólnych spółek celowych lub dzierżawa gruntów.

Spółki Skarbu Państwa zyskały w końcu przywilej w dostępie do gruntów KOWR pod potrzeby OZE, czyli możliwość dzierżawy gruntów bez przetargu?

- Farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne nie są infrastrukturą krytyczną. Po zmianie przepisów KOWR może bez przetargu dzierżawić grunty spółkom posiadającym infrastrukturę krytyczną, a więc także spółkom państwowym. Intencją było to, żeby spółki dystrybucyjne mogły swobodniej prowadzić budowę linii energetycznych. Nowelizacja ustawy o OZE była więc niekiedy źle interpretowana.

Pokazaliście, że koszt produkcji energii LCOE (ang. levelized cost of electricity), czyli w całym cyklu życia instalacji, jest obecnie w przypadku energetyki wiatrowej na lądzie mniejszy niż z fotowoltaiki, morskich farm wiatrowych czy z węgla. Czy koszty produkcji energii z lądowych wiatraków byłyby obecnie mniejsze niż z węgla bez kosztów CO2?

- W obecnych realiach koszty produkcji energii elektrycznej z węgla, nawet bez kosztów CO2, są większe niż koszty produkcji energii elektrycznej przez lądowe farmy wiatrowe. Przy czym obecnie liczenie kosztów produkcji energii elektrycznej z węgla jest dość abstrakcyjne, bo nie buduje się elektrowni węglowych w Europie.

Przyszłość energetyki, zmniejszenie jej kosztów wymaga długofalowej i spójnej polityki państwa. Jasnych przepisów. A my się do nich dostosujemy i będziemy działali na rzecz konsumentów, naszych klientów, na rzecz pewnych i stabilnych dostaw energii po jak najniższej cenie dla odbiorcy końcowego.