Tauron żąda gigantycznej kary. 1,3 mld złotych

Grupa Tauron wezwała Rafako do zapłaty kar umownych i odszkodowania na łączną kwotę ponad 1,312 miliarda złotych.

Wezwanie wynika z zapisów kontraktowych dotyczących budowy bloku 910 MW w Jaworznie.

Decyzje o budowie bloku 910 MW w Jaworznie zostały podjęte w latach 2010-2014. Rafako realizowało projekt od 2014 roku. Blok oddano do użytku w listopadzie 2020 r. Jego koszt to ok. 6 mld zł.

Rafako już 10 listopada 2022 r. otrzymało od Taurona Wytwarzanie pismo w przedmiocie wad realizacji kontraktu na budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

W ostatnich dniach znowu zdarzały się sytuacje, że blok 910 MW nie pracował. W środę, 11 stycznia blok pracuje z ubytkiem mocy wielkości 310 MW. Taka sytuacja jest planowana także na 12 stycznia.

Rafako otrzymało od grupy Tauron wezwanie do zapłaty kar umownych i odszkodowania na łączną kwotę 1 312 440 218,91 zł.

Jak wyjaśniono, wezwanie wynika z zapisów kontraktowych dotyczących budowy bloku 910 MW w Jaworznie. Zidentyfikowane przez Tauron wady jednostki nie zostały dotychczas naprawione przez generalnego wykonawcę.

Próby osiągnięcia porozumienia mediacyjnego nie przyniosły sukcesu

- Dotychczasowe próby osiągnięcia porozumienia w toku postępowania mediacyjnego przez Sądem Polubownym Prokuratorii Generalnej RP nie przyniosły oczekiwanego skutku. Podejmowane przez nas działania wynikają wprost z zapisów kontraktowych - wystawiliśmy notę w ramach dochodzenia roszczeń zamawiającego – mówi Trajan Szuladziński, prezes Tauron Wytwarzanie.

- Zidentyfikowane fizyczne wady, których długą listę Rafako od nas otrzymało, nie zostały usunięte. Spółka nie przedstawiła nam również realnego planu ich usunięcia, ani wykonalnej koncepcji zakończenia okresu przejściowego. Co najważniejsze, nie otrzymaliśmy również potwierdzenia dotrzymywania przez jednostkę technicznych parametrów kontraktowych – dodaje Trajan Szuladziński.

Tauron informuje, że wezwanie obejmuje roszczenia dotyczące m.in. kary umownej za zwłokę w dotrzymaniu terminu przystąpienia do usuwania wad w okresie gwarancji; kary umownej za zwłokę w podpisaniu protokołu zakończenia okresu przejściowego z uwagi na niedotrzymanie gwarantowanych parametrów technicznych a także kary umownej za okresy przestoju awaryjnego ponad wielkość wynikającą z kontraktu.

Błędy projektowe i realizacyjne. To wpływa na eksploatację i ekonomikę pracy

Roszczenia wynikają również z błędów projektowych i realizacyjnych, rękojmi za wady fizyczne do naprawienia szkody poniesionej przez spółkę wskutek istnienia wad fizycznych, zwrotu kosztów wykonawstwa zastępczego w zakresie naprawy wady leja kotła i młynów oraz zaspokojenia roszczenia wobec zapłaty podwykonawcy za wykonane prace.

Ze wstępnych analiz Taurona wynika, że błędy projektowe dotyczą m.in. kluczowych układów technologicznych: zespołów młynowych, układu odpirytowania, odżużlacza, instalacji transportu żużla oraz komory paleniskowej.

- Zidentyfikowane wady projektowe mają wpływ na eksploatację, sprawność oraz ekonomikę pracy bloku. Na przykład błędy projektowe kotła powodują szlakowanie oraz tworzenie się spieków, co przekłada się na ograniczenie dyspozycyjności bloku. Wady układu młynowego prowadzą z kolei do dużej awaryjności układu odprowadzania pirytów, niewystarczającej wydajność młynów , co w konsekwencji skutkuje m.in. spadkiem dyspozycyjności zespołów młynowych, oraz zwiększeniem liczby osób obsługujących młyn – zaznacza Trajan Szuladziński.

- Dalsze niepodejmowanie przez nas kroków prawnych byłoby działaniem na szkodę spółki. Nadal jednak jesteśmy otwarci na negocjacje z Rafako, prowadzące do naprawienia wad bloku oraz zestrojenia wszystkich układów bloku – dodaje Trajan Szuladziński.

Zaznacza, że pracownicy Tauron Wytwarzanie dokładają wszelkich starań, aby blok działał stabilnie. Od momentu przejęcia eksploatacji jednostki wyłącznie przez służby spółki, we wrześniu ubiegłego roku, ograniczona została istotnie liczba awarii bloku.

- W tym czasie, czyli od września, blok wygenerował ponad 1 470 tys. megawatogodzin energii elektrycznej. W grudniu 2022 r. padł rekord wielkości miesięcznej produkcji jednostki – blok wygenerował ponad 455 tys. MWh. Na terenie składowiska węgla bloku 910 MW zostało zgromadzonych ponad 153 tys. ton paliwa, z czego ponad 85 proc. pochodzi z ZG Sobieski, które jest dedykowane dla tej jednostki – wylicza Trajan Szuladziński.

Wady w realizacji kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie

Rafako wcześniej poinformowało, że 10 listopada 2022 r. otrzymało od Taurona Wytwarzanie pismo w przedmiocie wad przedmiotu kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III.

W piśmie energetyczna firma wskazuje wykonawcy, że w jej ocenie do dnia sporządzenia pisma wykonawca nie doprowadził do usunięcia wad polegających na braku osiągnięcia przez blok gwarantowanych w kontrakcie parametrów technicznych – parametry te, zostały wyspecyfikowane przez energetyczna firmę w piśmie.

W piśmie wskazano także wykonawcy, że w ocenie Taurona Wytwarzanie wykonawca nie usunął wszystkich zgłoszonych, w ramach odpowiedzialności wykonawcy z gwarancji jakości i rękojmi ustanowionej kontraktem, wad przedmiotu świadczenia wykonawcy z kontraktu – wady te zostały wyspecyfikowane przez energetyczna spółkę w piśmie.

Ponadto energetyczna spółka wskazuje, iż nie widzi podstaw do podpisania przewidzianego kontraktem protokołu rozliczenia okresu gwarancji (jak zdefiniowano w kontrakcie).

Dodatkowo w ocenie Taurona Wytwarzanie wykonawca nie usunął zgłoszonych mu przy sporządzeniu protokołu przejęcia bloku do eksploatacji wad - wady te zostały wyspecyfikowane przez Tauron Wytwarzanie w piśmie.

Rafako poinformowało, że przystąpiło do analizy zasadności twierdzeń i zgłoszeń Taurona Wytwarzanie zawartych w piśmie, a także skutków finansowych i ekonomicznych dla Rafako w przypadku, gdyby przynajmniej część twierdzeń i zgłoszeń Taurona Wytwarzanie zawartych w piśmie okazałaby się zasadna. Analiza ta nie została jeszcze zakończona.

Do 6,5 TWh energii elektrycznej rocznie, przy użyciu 2,5 mln ton węgla

Decyzje o budowie bloku 910 MW zostały podjęte w latach 2010-2014. Rafako realizowało projekt od 2014 roku. Blok oddano do użytku w listopadzie 2020 r. Jego koszt to około 6 mld zł.

Tauron i Rafako zgodnie podkreślały, że blok o mocy 910 MW to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym.

Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska mają pozwalać spełniać najbardziej rygorystyczne normy. W porównaniu z wycofanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku jest znacząco wyższa, a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80 proc., natomiast emisja CO2 jest mniejsza o ponad 30 proc.

Pracując z pełną mocą, blok w Jaworznie może wytwarzać około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając do ok. 2,5 mln ton węgla.

Docelowo blok w Jaworznie ma mieć minimum techniczne na poziomie 37 proc. To istotny parametr, bowiem przy niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną nie jest konieczne jego wyłączanie, a potem ponowne uruchamianie.