Tauron zakończy do połowy br. reorganizację pod kątem wydzielania konwencjonalnych aktywów wytwórczych

Do połowy tego roku Grupa Tauron chce zamknąć wewnętrzną reorganizację związaną z przygotowaniem wydzielania konwencjonalnych aktywów wytwórczych - poinformował p.o. prezesa firmy Artur Michałowski. Trwają analizy dot. m.in. alokacji pracowników do spółki konsolidującej wytwórcze aktywa węglowe.

Przygotowania do wydzielenia aktywów wytwórczych opartych na węglu wynikają z przygotowanego w ub. roku przez resort aktywów państwowych programu transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce. Zakłada on skupienie bloków węglowych, należących obecnie do spółek energetycznych kontrolowanych przez Skarb Państwa, a także kopalń węgla brunatnego, w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

W Grupie Tauron spółką konsolidującą aktywa węglowe jest Tauron Wytwarzanie - to w tej spółce mają być skupione aktywa trafiające do NABE.

"Do końca czerwca chcemy zamknąć w Grupie wewnętrzną reorganizację związaną z przygotowaniem wydzielania konwencjonalnych aktywów wytwórczych. Po tym terminie planowane są wyceny, due diligence, negocjacje i sama transakcja przejęcia akcji spółki integrującej aktywa związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla" - poinformował w poniedziałek PAP pełniący obowiązki prezesa Taurona Artur Michałowski.

Zastrzegł, że szczegóły w tym zakresie będą zależały od przyjętego przez rząd dokumentu dotyczącego transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce.

Prezes zapewnił, że w Grupie Tauron pozostanie działalność inwestycyjna i badawczo-rozwojowa, w tym nieruchomości pod projekty farm fotowoltaicznych czy projekty bloków gazowo-parowych.

"Obecnie prowadzone są szczegółowe analizy umów spółek grupy oraz analizy wpływu potencjalnej alokacji pracowników do spółki konsolidującej wytwórcze aktywa węglowe. Prace te mają na celu zapewnienie działania NABE w pełnym zakresie przewidzianym w programie rządowym" - wyjaśnił Artur Michałowski.

O postępach wewnętrznych przygotowań do wydzielenia aktywów informowana jest załoga Taurona. "Rozmowy ze stroną społeczną odbywają się w Grupie Tauron cyklicznie. Pracownicy są informowani o statusie prac w kanałach komunikacji wewnętrznej" - powiedział prezes.

Niezależnie toczą się rozmowy z udziałem związkowców ze wszystkich grup energetycznych, które mają przekazać swoje aktywa do NABE. Ich efektem ma być umowa społeczna dla energetyki węglowej i węgla brunatnego, na wzór tej zawartej w maju ub. roku w górnictwie węgla kamiennego.

"Negocjacje umowy społecznej odbywają się między Ministerstwem Aktywów Państwowych, przedstawicielami strony społecznej oraz wszystkimi grupami energetycznymi" - przypomniał Michałowski.

Rozmowy na temat projektu umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego rozpoczęły się we wrześniu ub. roku. Biorą w nich udział przedstawiciele strony rządowej, strony społecznej oraz pracodawców. Rozmowy są następstwem przygotowanego przez rząd projektu wydzielenia z krajowych grup energetycznych zasilanych węglem (kamiennym i brunatnym) bloków oraz kopalń węgla brunatnego do nowego podmiotu - Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), gdzie byłyby stopniowo wygaszane - w miarę pojawiania się w systemie elektroenergetycznym nowych mocy: gazowych, odnawialnych i jądrowych.