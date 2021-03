Tauron zamknął 2020 rok z prawie 2,5 mld zł straty netto. Winne odpisy i pożyczki

W 2020 roku grupa Tauron zanotowała 2,488 mld zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej, czyli Taurona Polska Energia wobec około 12 mln zł straty netto w 2019, wykazując ponad 4,2 mld zł zysku EBITDA, o 17 proc. więcej niż rok wcześniej. Jak tłumaczy koncern, wysoka strata netto to efekt odpisów na utratę wartości aktywów i udzielonych pożyczek.

Mniejsza produkcja prądu, a węgla większa

W 2020 roku Tauron dostarczył łącznie 50,3 TWh energii elektrycznej (dystrybucja), tj. o 3 proc. mniej w porównaniu do 2019. Koncern podał, że spadek wolumenu dystrybuowanej energii był spowodowany spowolnieniem gospodarczym wywołanym przez pandemię koronawirusa.W 2020 roku grupa Tauron wyprodukowała 12,5 TWh energii elektrycznej (w tym 1,9 TWh z OZE), tj. o 10 proc. mniej w stosunku do 2019 roku, w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 13,9 TWh (w tym 1,4 TWh z OZE).Zmniejszenie produkcji było spowodowane, jak wyjaśnia Tauron, niższą sprzedażą energii elektrycznej z produkcji własnej w porównaniu z 2019 r. oraz przyjętą strategią handlową.Wzrost produkcji z OZE o 41 proc. wynika z całorocznej pracy farm wiatrowych nabytych we wrześniu 2019 r., korzystniejszych warunków hydrologicznych oraz wyższej produkcji energii w blokach biomasowych.W 2020 r. w porównaniu z poprzednim rokiem produkcja ciepła wzrosła o 7 proc., tj. do poziomu 11,6 PJ.W 2020 roku 56 proc. dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem z zakładów górniczych Tauron Wydobycie. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych, w których największy udział miała Polska Grupa Górnicza (PGG) oraz Węglokoks.W 2020 r. nakłady inwestycyjne grupy Tauron wyniosły około 4 mld zł i były niższe o 2 proc. od poniesionych w 2019 roku kiedy wyniosły 4,1 mld zł (bez inwestycji kapitałowych).Wynika to przede wszystkim ze spadku nakładów w segmentach Wydobycie i Wytwarzanie oraz wzrostu nakładów w segmentach Dystrybucja, Pozostała działalność i OZE.Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (1,908 mld zł), gdzie finansowano m.in. budowę nowych przyłączy (924 mln zł) oraz modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (827 mln zł).W Segmencie Wytwarzanie w 2020 r. poniesiono łącznie 1,336 mld zł nakładów inwestycyjnych, a ponad połowa z tych środków (688 mln zł) była związana z budową bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Jaworznie. Na dostosowanie jednostek wytwórczych do konkluzji BAT przeznaczone zostało 239 mln zł.