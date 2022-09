Tauron zamknął półrocze wyższymi przychodami i zyskiem

Grupa Tauron zamknęła pierwsze półrocze br. przychodami wyższymi przeszło o połowę wobec półrocza 2021 i zyskiem netto większym o 65 proc.

W pierwszym półroczu przychody Grupy Tauron ze sprzedaży wzrosły rok do roku o 53 proc. (do 18,1 mld zł), zysk netto wzrósł o 65 proc. (do 629 mln zł).

Wartość EBITDA spadła o 19 proc. (do 2,35 mld zł). Marża EBITDA wyniosła 13 proc.

Na inwestycje Grupa wydała niespełna 1,5 mld zł, z czego 878 mln zł w segmencie dystrybucji energii.

Spadek EBITDA Taurona jest przede wszystkim konsekwencją utworzenia rezerwy

"Spadek EBITDA jest przede wszystkim konsekwencją utworzenia na dzień 30 czerwca br. rezerwy w wysokości 943 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące sprzedaży energii elektrycznej na rynku terminowym, które będą realizowane w drugim półroczu" - poinformował Tauron, tłumacząc, iż wysokość rezerwy wynika z przyjętej przez firmę polityki zabezpieczeń, ale także z zasad dotyczących kolejności księgowania kosztu uprawnień do emisji CO2 oraz rosnących cen węgla kamiennego.

Największy udział w łącznej EBITDA Grupy miały segmenty dystrybucji energii (73 proc.), wydobycia węgla (14 proc.) oraz odnawialnych źródeł energii (13 proc.).

"Na wyniki Grupy (...) tradycyjnie pozytywnie wpłynęły solidne wyniki wypracowane przez segmenty Dystrybucja i Odnawialne Źródła Energii, na których Grupa Tauron będzie się koncentrowała w procesie realizacji nowej strategii korporacyjnej" - skomentował wiceprezes Taurona ds. finansów Krzysztof Surma, cytowany w środowym komunikacie spółki.

Negatywnie na wyniki Grupy Tauron wpłynęły segmenty Wytwarzanie i Sprzedaż

"Negatywnie na łączne wyniki Grupy wpłynęły rezultaty segmentów Wytwarzanie i Sprzedaż, co jest pochodną ogromnej zmienności w zakresie giełdowych cen energii elektrycznej, gazu i węgla energetycznego, jak również dyspozycyjności jednostek wytwórczych Grupy" - wyjaśnił wiceprezes.

Znaczący wzrost przychodów Taurona wynikał przede wszystkim wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej - w ocenie przedstawicieli Grupy, było to "wypadkową wyższych cen oraz nieznacznie wyższego wolumenu sprzedaży energii".

"Wzrost cen energii jest pochodną wzrostowego trendu rynkowego oraz wzrostu cen w zatwierdzonych taryfach i cennikach. Pozytywny wpływ na dynamikę przychodów miały także wyższe przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, wyższe przychody z wyceny praw majątkowych oraz usług dystrybucyjnych, gazu i węgla" - wyjaśnił Tauron w komunikacie.

W pierwszym półroczu Tauron dostarczył łącznie 27,46 TWh energii elektrycznej

W pierwszym półroczu 2022 r. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 27,46 TWh energii elektrycznej (wzrost rok do roku o 3 proc.), a usługi dystrybucyjne były świadczone na rzecz 5,8 mln odbiorców; sprzedaż energii wzrosła o 5 proc. (do 23,57 TWh). Produkcja energii wyniosła 7,8 TWh (w tym 0,92 TWh ze źródeł odnawialnych), co oznacza wzrost rok do roku o 1 proc. (w OZE - wzrost o 3 proc.). Produkcja ciepła w pierwszym półroczu br. wyniosła 6,20 PJ i była niższa o 14 proc. wobec I półrocza 2021.

Produkcja węgla w kopalniach Grupy Tauron wyniosła 2,71 mln ton i była zbliżona do ubiegłorocznej, zaś sprzedaż węgla wzrosła o blisko 18 proc., do 2,77 mln ton. Prawie dwie trzecie swojego zapotrzebowania Tauron pokrył surowcem z trzech własnych kopalń.

W komentarzu do wyników półrocza prezes Taurona Paweł Szczeszek ocenił, że najważniejszym wydarzeniem tego okresu było przyjęcie nowej strategii Grupy, przyspieszającej tzw. zielony zwrot Taurona. Jego głównym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

"Zakładamy przede wszystkim przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz ograniczenie emisji CO2 o prawie 80 proc. do 2030 roku. W 2030 r. w źródłach OZE zainstalowanych będzie aż 3,7 GW, co stanowić będzie ok. 80 proc. łącznego miksu wytwórczego Grupy" - przypomniał Paweł Szczeszek.

