Tauron zapewnia laboratoria dla szkół

Dzięki wsparciu Taurona nowoczesne wyposażenie laboratorium trafiło do Technikum Elektronicznego nr 4 w Tarnowskich Górach. Jesienią rusza mobilne Zielone Laboratorium Taurona, które odwiedzi szkoły z południowej Polski.

Własne prototypownie

Celem projektu jest inspirowanie szkół i placówek edukacyjnych z południa Polski do tworzenia własnych prototypowni, kładąc nacisk na jakość działań i długofalowe rezultaty.Zielone Laboratoria Taurona odwiedzą co najmniej 8 szkół w województwie śląskim. W ramach projektu odbędą się warsztaty dla grup zorganizowanych i prezentacje o druku 3D z elementami interaktywnymi dla większej grupy.Drugim typem warsztatów są zajęcia dla nauczycieli z kompleksowego przeszkolenia w zakresie obsługi maszyn i programów do projektowania. Nauczyciele wraz ze specjalistami przerobią scenariusze zajęć przygotowanych przez Stowarzyszenie, które będą mogli realizować ze swoimi uczniami. Wszystkie maszyny i narzędzia zostaną udostępniona szkole na miesiąc.Tauron od lat wspiera szkoły i inne placówki edukacyjne, m.in. tworząc w technikach klasy patronackie, w których obecnie uczy się aż 1300 uczniów. Najlepsi z nich mogą liczyć na stypendia naukowe fundowane przez firmę. Koncern organizuje również zajęcia praktyczne oraz praktyki i staże zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. W proces nauczania zaangażowani są także pracownicy firmyn, wcielający się w rolę wykładowców i prowadzących warsztaty merytoryczne.