Tauron zarabia na Jaworznie, mimo że blok nie pracuje

Rozmawiamy z Markiem Wadowskim, wiceprezesem Taurona ds. finansów.

Ten rok będzie specyficzny, według naszych prognoz skończy się sześciopunktowym spadkiem zużycia energii elektrycznej. Gdybyśmy porównali kwiecień 2020 do kwietnia 2019 roku, to ten spadek wynosi ok. 10 punktów procentowych w całej Polsce. Nie spodziewamy się jednak, że w dalszej części roku też tak będzie. Liczymy na to, że środki, które rząd przeznacza na wsparcie gospodarki będą pracować, wierzymy, że tarcza przyniesie oczekiwane efekty.Bardzo ważna była szybka reakcja rządu, co powinno zmitygować w części negatywne skutki zamknięcia gospodarki i dać podstawę do ożywienia gospodarczego w średniej perspektywie, dlatego nie zakładamy jakiejś długotrwałej recesji.Ten rok będzie na pewno trudny, ale potem będzie lepiej. Na horyzoncie pojawił się również pomysł stworzenia dodatkowego wspólnego europejskiego funduszu, wspierającego gospodarki państw EU, a Polska powinna być jego istotnym beneficjentem. Jeżeli propozycja zostanie zaakceptowana przez wszystkie państwa, to będzie dodatkowy bodziec do średnioterminowego powrotu Polski na ścieżkę szybkiego wzrostu PKB.Pamiętajmy o tym, że nawet przed wybuchem pandemii zapotrzebowanie na prąd spadało. Gdy porównamy rok 2019 do 2018 spadek ten był rzędu jednego punktu procentowego.W dłuższej perspektywie zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie jednak rosło. Musimy pamiętać, że czynnikiem, który wpływa na zużycie energii jest dziś również rozwój energetyki prosumenckiej.Energetyka to jest obszar działalności, w którym efekty prowadzonych inwestycji nie pojawiają się od razu. Potrzeba czasu, aby je zobaczyć. Budowanie wartości jest działaniem raczej długookresowym.Niezależnie od tego, od połowy marca kurs Taurona wzrósł już o ponad 40%.Sytuacja płynnościowa grupy jest stabilna. W kolejnych miesiącach będzie już tylko lepiej.Należy także rozróżnić kwestię płynności od kwestii wskaźnika zadłużenia. Stosujemy bezpieczną politykę płynnościową i pozyskujemy niezbędne finansowanie z odpowiednim wyprzedzeniem oscylującym między 12 a 24 miesiącami, co pozwala przejść przez okresowe załamania rynkowe bez ryzyka utraty płynności. Potwierdzeniem wiarygodności kredytowe jest finansowanie pozyskane z rynku komercyjnego już w 2020 roku w kwocie miliarda złotych.Dodatkowo, cały czas prowadzimy działania, które mają na celu utrzymanie stabilności finansowej, przekładające się również na wskaźnik zadłużenia i te działania przynoszą efekty. Zresztą już przed pojawieniem się w Polsce pandemii zakładaliśmy, że 2020 rok będzie się charakteryzował najwyższym poziomem długu. W obecnej sytuacji pojawiła się jednak konieczność podjęcia dodatkowych działań w tym zakresie.Jednym z nich jest chociażby podpisane porozumienie ze stroną społeczną dotyczące taryf pracowniczych dla emerytów. Będzie ono skutkowało w 2020 roku istotnym obniżeniem poziomu wskaźnika długu, o około 0,4. Jesteśmy więc spokojni co do tego, że 3,5, czyli maksymalny dopuszczalny poziom wskaźnika w umowach finansowych nie jest zagrożony. Pamiętajmy też, że od roku 2021 pojawią się także przychody z rynku mocy. Mamy zakontraktowane jednostki, posiadamy kontrakty mocowe, z tego tytułu będziemy więc otrzymywać dodatkowe wpływyNadal mamy także możliwość skorzystania z gwarantowanego finansowania na poziomie ponad 2 mld zł w ramach zawartych umów z instytucjami finansowymi.Zatem jeśli chodzi o kwestie wypłacalności, płynności oraz stabilności finansowej, sytuacja Taurona jest bezpieczna.Trudno założyć, że w drugiej połowie roku świat i gospodarka wrócą do normalności. Bliższy temu będzie raczej dopiero rok 2021. I to głównie dzięki rządowi, bo gdyby nie tarcza antykryzysowa, to sytuacja z COVID-19 byłaby w Polsce naprawdę bardzo trudna. My także korzystamy z rozwiązań tarczy.Podpisaliśmy np. porozumienia w Tauron Wydobycie i Tauron Wytwarzanie ograniczające czas pracy. To wiąże się z ograniczeniem wynagrodzeń, ale jednocześnie otrzymujemy też wsparcie. To zresztą właśnie dialog ze stroną społeczną umożliwił korzystanie z instrumentów pomocowych.Papierkiem lakmusowym tego co się dzieje w gospodarce jest zużycie energii elektrycznej. Zużycie energii bardzo mocno spadło w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, rzędu 20 procent (licząc kwiecień 2020 do kwietnia 2019 roku). Spadło ono także w dużych przedsiębiorstwach – o 4 procent. Mamy oczywiście wzrost w segmencie gospodarstw domowych o około 5 proc., ale nie rekompensuje to niestety spadku w innych obszarach.W efekcie w obszarze dystrybucji raczej spodziewamy się spadku wolumenu dystrybuowanej energii i spadku wyniku rok do roku. Z jednym zastrzeżeniem – pokażemy tu rozwiązanie rezerw, w związku z czym wynik EBITDA powinien wzrosnąć.W segmencie wytwarzanie spodziewamy się jednak bardzo mocnego spadku EBITDA, nierekompensowanego w związku z późniejszym oddaniem bloku 910 w Jaworznie. W tej chwili termin, który podał wykonawca to połowa listopada 2020 roku. W wytwarzaniu nie będzie więc zakładanego zysku z pracy tego bloku, natomiast pojawi się on przy sprzedaży, gdzie spodziewamy się wzrostu. A to dlatego, że energia z tego bloku została sprzedana na rynku, chociaż blok nie pracuje. Korzystna sytuacja rynkowa skutkująca spadkiem hurtowych cen energii umożliwia nam dokonywanie odkupów energii z rynku. To podejście umożliwia uzyskanie zbliżonego wyniku do tego osiągniętego w momencie, gdyby blok pracował.To jest oczywiście związane z wyjątkową sytuacją handlową, naszymi intensywnymi działaniami, ale przy innej sytuacji na rynku uzyskanie takiego wyniku nie byłoby możliwe.Na rynku jest nadwyżka energii, w związku z czym jest ona po prostu tańsza.Konkludując – zakładamy, że sprzedaż w znaczącej części nadrobi to, czego nie wykażemy w wytwarzaniu. Oczywiście zapotrzebowanie na energię, jak już powiedziałem, jest mniejsze, wobec tego może to nie być proporcja jeden do jednego.W segmencie wydobycie chciałbym wskazać na dwa istotne elementy. Po pierwsze w 2019 r., szczególnie w drugim półroczu, mieliśmy bardzo duży spadek produkcji węgla, z wielu przyczyn. Natomiast jeśli porównamy pierwszy kwartał 2020 r. do pierwszego 2019 r. to wydobycie węgla jest niewiele niższe. A jeśli porównamy wynik pierwszego kwartału 2020 r. do czwartego kwartału 2019 r., czy trzeciego kwartału 2019 r., to sytuacja się mocno poprawiła.Drugim elementem są niestety kłopoty ze sprzedażą węgla spowodowane niższym zużyciem przez energetykę. To dotyczy nie tylko naszych jednostek. Generalnie energetyka w Polsce odbiera mniej węgla.Wynika to z trzech powodów. Pierwszym jest osłabianie koniunktury, czyli wzrostu PKB. Drugim jest wzrost importu energii - import wypycha z rynku energię produkowaną z węgla. Trzeci problem górnictwa to pogoda. Mieliśmy do czynienia z anomalią, zimy praktycznie nie było.Wszystkie te zjawiska obserwowaliśmy przed koronawirusem, a teraz nałożyły się na nie jeszcze gospodarcze skutki pandemii.Mamy tutaj splot niekorzystnych zjawisk, na czym cierpi też nasza spółka wydobywcza. Podejmujemy działania mające na celu złagodzenie tych efektów, natomiast będzie to dla nas duże wyzwanie do końca roku. Bardzo cieszy nas jednak poprawa wydajności w naszej spółce wydobywczej.Cały czas analizujemy różne opcje w tym zakresie. Natomiast na dzisiaj żadna decyzja nie zapadła.To się oczywiście zgadza. Nie traktujemy tego obszaru jako problematycznego, to po prostu decyzja strategiczna.Ogłaszając „Zielony Zwrot Taurona” wskazaliśmy, że chcemy się skoncentrować na odnawialnych źródłach energii. A ciepło to dobre aktywo dla potencjalnego nabywcy.Tego nie mogę zdradzić.Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli zgodnie z informacją w systemie REMIT powinien zostać uruchomiony do końca czerwca 2020 roku. Jeżeli pojawią się jakieś czynniki wymagające korekty tego terminu, to je przedstawimy. Jest to blok w finalnej fazie inwestycji.Nie chcę tego przesądzać. Z jednej strony aukcje gwarantują stabilny przychód, tym niemniej ostatnie ceny aukcyjne nie gwarantowały wysokich rentowności z tych inwestycji.Sytuacja związana z COVID-19 jest bezprecedensowa i jest to wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku energii. Rzeczywiście jest tak, że teraz źródła, które intensywnie emitują CO2, mają sporo wyzwań na rynku, cena uprawnień do emisji istotnie obciąża marżę energii ze źródeł konwencjonalnych.Większość tych źródeł ma problemy z lokowaniem swojej produkcji ze względu na poziom marż na rynku, co oczywiście ma związek z mniejszym zużyciem. Jeśli chodzi o zniesienie ETS-u na pewno by nam to pomogło, przynajmniej w krótkim okresie. Natomiast patrząc strategicznie zakładamy, że polityka Unii Europejskiej będzie niezmienna.Rynek CO2 ma wielu uczestników finansowych. Bardzo duże znaczenie mają tu wydarzenia polityczne i różnego rodzaju perturbacje, a także sentyment inwestorów. Wszyscy musimy poczekać na unormowanie się sytuacji, a przynajmniej na zakończenie pandemii. Poszczególne kraje prędzej czy później poluzują wszystkie restrykcje.Obecnie widzimy odreagowanie na rynku, ceny istotnie wzrosły od marcowego dołka i stopniowo zbliżają się do poziomów sprzed epidemii. Pytanie, jak długo ten trend się utrzyma i czy nie okaże się, że za dwa, trzy miesiące przyjdzie druga fala zachorowań. To jest nadal kwestia otwarta.Na pewno podczas luzowania restrykcji niepewność na rynku jeszcze pozostanie. Będzie większa awersja do ryzyka. Dopiero opanowanie pandemii i dostępność szczepionki może uspokoić rynki, w tym rynek CO2.