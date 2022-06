Tauron zawalczy o swój kawałek Bałtyku

- Kluczowe założenie naszej nowej strategii jest jedno: to neutralność klimatyczna w 2050 r. Strategia pokazuje, w jaki sposób do tego celu dojdziemy - mówi WNP.PL prezes Taurona Paweł Szczeszek. O nowym planie, który spółka ogłosiła w środę, rozmawiał z nim Rafał Kerger, nasz redaktor naczelny.

W strategii założono znaczące zwiększenie inwestycji w sieć dystrybucyjną. Do roku 2030 nakłady na sieć wyniosą 24 mld zł, to prawie połowa wszystkich nakładów inwestycyjnych, planowanych na 48 mld zł.

Prezes Taurona zaznacza, że strategię uda się zrealizować, jeżeli zgodnie z planem - czyli do końca 2022 r. - zakończy się proces wydzielenia aktywów węglowych do NABE.

Jak dodaje firma planuje uruchomić farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy ok 1000 MW.

Całość rozmowy z Pawłem Szczeszkiem do wysłuchania poniżej.

Jak tłumaczy Paweł Szczeszek, z uwagi na wojnę na Ukrainie oraz politykę klimatyczną Unii Europejskiej Tauron zamierza przyśpieszyć budowę zielonych mocy i zredukować emisje CO2 o 78 proc.

Strategia zakłada skokowe zwiększenie mocy odnawialnych źródeł energii (OZE). W 2025 r. Tauron planuje dysponować 1600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 roku 3700 MW - będzie to stanowić ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego grupy.

OZE to za mało

Paweł Szczeszek zaznacza jednak, że same źródła odnawialne nie są w stanie zastąpić źródeł konwencjonalnych, ponieważ źródła konwencjonalne są niezależne od pogody, a źródła odnawialne są od niej zależne.

- Więc musimy nie tylko zbudować nowe farmy wiatrowe na lądzie i na morzu, oraz nowe farmy fotowoltaiczne i elektrownie wodne, ale musimy to uzupełnić o dwa bardzo ważne elementy. Przede wszystkim o narzędzia do stabilizacji i magazynowania energii, które dadzą nam szansę przechowywania zielonej energii i uruchamiania jej wtedy, kiedy będzie ona potrzebna. Bazą, na której to wszystko będzie funkcjonować będzie nowoczesna sieć dystrybucyjna, która jest istotnym elementem naszej strategii - wyjaśnia Paweł Szczeszek.

Dystrybucja energii i ciepłownictwo

W grupie pozostaje spółka Tauron Ciepło, czyli jedna z największych firm ciepłowniczych w Polsce, która wymaga przepaliwowania. Tutaj Tauron będzie szukać nowych rozwiązań, jak produkcja ciepła z pomocą małych reaktorów jądrowych SMR.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2022 r. Tauron i KGHM Polska Miedź podpisały list intencyjny zakładający współpracę związaną z pracami badawczo-rozwojowymi oraz przyszłymi projektami inwestycyjnymi w zakresie budowy źródeł wytwórczych w technologii małych reaktorów jądrowych (SMR).

Przedmiotem współpracy będzie m.in. analiza dostępnych technologii i możliwości posadowienia instalacji wytwórczej w sąsiedztwie infrastruktury odbiorczej oraz możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury istniejących bloków energetycznych oraz identyfikacja możliwości pozyskania optymalnej technologii, zainwestowania w inny sposób lub nawiązania innych form współpracy z podmiotami trzecimi realizującymi już lub planującymi realizację projektów inwestycyjnych w zakresie SMR.

Offshore razem i osobno

Innym, perspektywicznym obszarem, gdzie Tauron chce się pojawić, są morskie farmy wiatrowe. Ze strategii wynika, że na początku lat trzydziestych grupa Tauron planuje uruchomić farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy ok 1000 MW.

- Mamy ambicje inwestycji w morskie farmy wiatrowe, ale nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje o tym, komu zostaną przyznane koncesje. Tauron podpisał z PGE list intencyjny w sprawie jednej lokalizacji morskiej farmy wiatrowej, ale podejmujemy także autonomiczne działania w tym zakresie - podkreśla Paweł Szczeszek.

Prezes Taurona podkreśla, że strategię uda się zrealizować, jeżeli zgodnie z planem - czyli do końca 2022 r. - zakończy się proces wydzielenia aktywów węglowych do NABE.

- To da nam szansę skorzystania z zewnętrznego finansowania. Warunkiem pozyskania tych środków jest zminimalizowanie śladu węglowego - wskazuje prezes Taurona.

Jak zapewnia, nie ma wielkich zagrożeń dla realizacji nowego planu.

- Strategia została przygotowana w sposób bardzo odpowiedzialny. Mam nadzieję, że będziemy mogli spokojnie ją zrealizować - podkreśla Paweł Szczeszek.

Tauron nie zamierza wypłacać dywidendy do 2030 r.

"W ramach strategii przyjęta została również polityka dywidendowa zakładająca w perspektywie długoterminowej wypłatę dywidendy w wysokości minimum 40% skonsolidowanego zysku netto. W horyzoncie strategii, tj. do 2030 r., z uwagi na wysoki poziom planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektów strategicznych, polityka dywidendowa zakłada, iż zarząd spółki nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy, o ile w ocenie zarządu takie zatrzymanie środków w Grupie Tauron przyczyni się do wzrostu wartości jej aktywów" - czytamy także w komunikacie spółki.

Decyzja dotycząca wypłaty dywidendy będzie podejmowana przez walne zgromadzenie spółki po uzyskaniu rekomendacji zarządu, który przy określaniu rekomendowanego poziomu dywidendy będzie brał pod uwagę okoliczności określone w polityce dywidendowej.