Tauron zbudował farmę fotowoltaiczną na terenie dawnej elektrowni w Jaworznie

Na należącym do grupy energetycznej Tauron terenie dawnej Elektrowni Jaworzno I powstała farma fotowoltaiczna o mocy 5 megawatów - podała grupa. Docelowo, w ramach programu Tauron PV, ma ona uruchomić na swoich terenach podobne instalacje o łącznej mocy 150 MW.

"Spodziewana roczna produkcja energii elektrycznej w uruchomionej w Jaworznie instalacji wyniesie ponad 5 tys. megawatogodzin. Oznacza to, że uruchomiona farma fotowoltaiczna o mocy 5 MW pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 o około 4,9 ton rocznie, a wygenerowana przez nią energia elektryczna zasili ponad 2 tys. gospodarstw domowych" - poinformował w środę Tauron.

Projekt w Jaworznie jest pierwszym tego typu, zrealizowanym na terenach poprzemysłowych. Instalację dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który udzielił spółce Tauron Wytwarzanie preferencyjnej pożyczki, z możliwością umorzenia nawet 3 mln zł, które spółka będzie mogła wykorzystać na kolejną proekologiczną inwestycję. Zgodnie z założeniami, do 2025 roku Tauron ma dysponować farmami fotowoltaicznymi o łącznej mocy 300 MW.

Farmę w Jaworznie wybudowało konsorcjum spółek Tauron Serwis i Tauron Nowe Technologie (dawniej Tauron Dystrybucja Serwis), które wygrało przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Na poprzemysłowej działce stanęło ponad 12 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 5 MW. Ich powierzchnia to ok. 22 tys. m kw., co odpowiada powierzchni trzech boisk do piłki nożnej. Farma składa się z 19 inwerterów oraz trzech stacji transformatorowych średniego napięcia.

Docelowo Tauron zamierza zbudować na swoich terenach instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 150 MW. Rozważanych jest kilka lokalizacji o różnym stopniu zaawansowania i mocy. Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej - są to głównie tereny po byłych elektrowniach lub składowiskach odpadów paleniskowych.

W ramach ogłoszonej wiosną ub. roku polityki "zielonego zwrotu" do 2025 r. Tauron zamierza m.in. zainwestować w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażować w budowę morskich farm wiatrowych. We wrześniu 2019 r. Grupa kupiła pięć farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW oraz nabyła prawa do projektu zespołu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 6 MW. Niedawno Tauron kupił także projekt farmy o docelowej mocy 30 MW, która do sierpnia 2022 r. powstanie w gminach Wolbórz i Moszczenica w powiecie piotrkowskim (Łódzkie).

Przed kilkoma miesiącami spółka podpisała porozumienie, zgodnie z którym każdy z kolejnych projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii będzie mógł liczyć na co najmniej 50 mln zł dofinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju. W grudniu ub. roku Tauron podpisał umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo na finansowanie wydatków związanych m.in. z energetyką odnawialną. Wartość udzielonego na pięć lat kredytu to 750 mln zł. Sfinansowaniu transformacji Taurona służy też planowana emisja obligacji.

W trzech kwartałach tego roku Grupa Tauron zwiększyła produkcję energii ze źródeł odnawialnych o ponad 40 proc.