Tauron zwiększył zysk. Pomogły rynek mocy i koniunktura

Grupa kapitałowa Tauronu w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku wypracowała blisko 497 mln zł zysku netto wobec 395 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku, choć w samym III kwartale wynik był niższy niż przed rokiem. Zysk EBITDA za trzy kwartały przekroczył 3,7 mld zł w porównaniu do 3,4 mld zł w pierwszych trzech kwartałach 2020.

Wzrost produkcji energii elektrycznej o 31 proc.

W pierwszych trzech kwartałach 2021 grupa Tauron osiągnęła 497 mln zł zysku netto wobec 395 mln zł w analogicznym okresie 2020. W samym III kwartle zysk był jednak niższy niż przed rokiem i wyniósł 115 mln zł wobec 368 mln zł.Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej od początku roku wyniósł 457 mln zł w porównaniu z 396 mln zł uzyskanymi w analogicznym okresie ubiegłego roku.W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku grupa Tauron dostarczyła łącznie 40,06 TWh energii elektrycznej na rzecz 5,76 mln klientów, tj. o 8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r., w którym dostarczono łącznie 36,94 TWh energii elektrycznej do 5,71 mln odbiorców.Grupa Tauron w ciągu dziewięciu miesięcy 2021 r. wyprodukowała 11,38 TWh energii elektrycznej, tj. o 31 proc. więcej niż rok wcześniej, w tym 1,23 TWh ze źródeł odnawialnych.Produkcja ciepła wzrosła do 8,01 PJ, tj. o 7 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2020 r., co było efektem niskich temperatur w pierwszych miesiącach bieżącego roku.W trzech kwartałach 2021 r. zapotrzebowanie segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 58 proc. węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych grupy Tauron.W trzech kwartałach 2021 r. nakłady inwestycyjne grupy Tauron wyniosły 2 mld zł i były niższe o 28 proc. od poniesionych w analogicznym okresie 2020 r., kiedy wyniosły 2,7 mld zł (bez inwestycji kapitałowych).Wynika to, jak podała spółka, przede wszystkim ze spadku nakładów związanych z projektem budowy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Największe środki zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (1,4 mld zł) i były przeznaczone przede wszystkim na budowę nowych przyłączy (701 mln zł) oraz na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (568 mln zł).