Te 5 technologii może zupełnie zmienić świat

Obecny rok upłynął pod znakiem kryzysu energetycznego, ale także niezwykłych innowacji w dziedzinie energetyki. Wszystkie one mają jeden cel – jak najszybciej przeprowadzić transformację energetyczną. Wybraliśmy pięć najciekawszych.

Wszystkie zaprezentowane innowacyjne technologie pozwalają na produkcję bezemisyjnej energii lub ją wspierają.



Niektóre pozwolą nam pozyskać energię ze źródeł, z których jeszcze jej nie czerpaliśmy, a inne unowocześniają już obecnie znane technologie.

Niektóre są już skomercjalizowane, podczas gdy inne są w fazie testów, ale wkrótce mogą stać się stałym elementem naszych systemów energetycznych.

Fuzja jądrowa wreszcie zaczęła produkować energię

Rok 2022 zdecydowanie należy do fuzji jądrowej. Prace nad produkcją czystej energii za pomocą fuzji trwały od sześciu dekad, ale amerykańskim naukowcom przełomu udało się dokonać dopiero na początku grudnia tego roku. Polegał on na tym, że po raz pierwszy w wyniku tej reakcji pozyskano więcej energii, niż zostało zużyte do jej przeprowadzenia.

Fuzja to w przeciwieństwie do reakcji nuklearnej operacja polegająca na zespojeniu dwóch lżejszych atomów światła w jeden cięższy. Reakcja jest w stanie wyzwolić dużą ilość energii. Fuzja może wytworzyć znacznie więcej energii niż w wypadku elektrowni atomowych i praktycznie nie pozostawia odpadów radioaktywnych.

Wyzwaniem pozostaje jednak cały czas potrzeba zużycia ogromnej ilości energii do wykonania fuzji, ponieważ, aby móc ją przeprowadzić, potrzebna jest ekstremalnie wysoka temperatura i ciśnienie. Udany eksperyment, którego dokonano w National Igntion Facility w Narodowym Laboratorium Livermore Lawrence w Kalifornii, wytworzył na razie niewielką ilość energii, mogącą podgrzać wodę w kilku czajnikach, ale naukowcy pracują nad tym, by fuzja działała w szerokim zasięgu i mogła produkować nieskończoną ilość energii.

Na razie naukowcy przeprowadzili swój eksperyment na dość niewielką skalę. Umieścili w kapsule wielkości ziarnka pieprzu atomy wodoru, następnie bardzo silny laser skompresował je w paliwo. Jego siła jest na tyle duża, że może podgrzać kapsułę nawet do 100 miliona stopni Celsjusza, czyli temperatury wyższej niż w środku Słońca. Pod wpływem takiej reakcji kapsuła uległa implozji, zmuszając atomy wodoru do fuzji i uwolnienia energii.

Teraz naukowcy pracują nad tym, by pozyskiwać w ten sposób energię na szeroką skalę i zbudować elektrownie, które to umożliwią. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się już budowa pierwszej prototypowej elektrowni opartej na tej technologii. Prócz laserów do szczepienia atomów można też wykorzystać bardzo silne magnesy. Odkrycie jest więc dużą nadzieją dla przyszłości czystej energii, której tak potrzebujemy.

Moduł nuklearny SMR NuScale - mały reaktor o dużej sile

Tygodnik Time okrzyknął go jedną z najważniejszych innowacji energetycznych 2022 roku. NuScale to mały, modułowy reaktor jądrowy i co ważne - pierwszy, którego konstrukcja została zatwierdzona przez amerykańską agencję rządową zajmującą się wydawaniem zgód na nowe konstrukcje - U.S. Nuclear Regulatory Commission. Małe reaktory SMR to przyszłość dekarbonizacji, ponieważ jest je o wiele łatwiej zbudować niż tradycyjne elektrownie jądrowe, których konstrukcja jest bardzo droga i trwa wiele lat. Inaczej jest w przypadku NuScale. Każdy moduł ma około 23 metrów wysokości i reaktor cylindryczny o średnicy 4,5 m. Tam, gdzie jest wbudowany, pod ziemią znajduje się basen z wodą, która go chłodzi.

NuScale ma najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń, co oznacza, że kiedy dojdzie do awarii energii elektrycznej, automatycznie się wyłącza i chłodzi. Każdy SMR może wytworzyć około 77 MW elektryczności, czyli wystarczająco, aby zasilić w nią 60 000 domów. Pierwsza elektrownia oparta na modułach NuScale ma powstać w Idaho i zacząć operować w 2029 roku.

Turbiny wiatrowe bez łopat, czyli przyszłość energii wiatrowej w miastach

Lądowe i morskie farmy wiatrowe stały się już naszą energetyczną codziennością. Nie są one jednak idealnym rozwiązaniem i jak każdym przypadku - także tu można znaleźć mankamenty, na przykład ogromne turbiny wiatrowe, które zabierają sporo przestrzeni. Niektórzy skarżą się także na hałas i negatywny wpływ na życie fauny.

Hiszpański start-up Vortex Bladeless postanowił wyjść tym wyzwaniom naprzeciw, konstruując turbinę bez łopat. 3-metrowy elastyczny pręt, który jest wkopany w ziemię, porusza się wraz z ruchem wiatru, a jego wibracje wytwarzają energię. Jest znacznie mniejszy niż standardowa turbina wiatrowa. Jego niewątpliwa zaleta to większe możliwości instalacyjne, ponieważ wynalazek hiszpańskiego start-upu bez problemu można wykorzystać na gęsto zamieszkanym obszarze, na przykład w mieście. Ilość wyprodukowanej energii, tak jak w przypadku klasycznych wiatraków, zależy od siły wiatru.

Urządzenie wytwarza energię za pomocą indukcji elektromagnetycznej, dzięki umieszczonym wewnątrz magnesom. Vortex Bladeless zapewnia, że jego urządzenia mogą również tworzyć wielkoskalowe farmy wiatrowe.