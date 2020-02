Te projekty mogą utrudnić Australii osiągnięcie norm emisji

Gwałtowny wzrost emisji z dużych projektów energetycznych z wykorzystaniem skroplonego gazu ziemnego (LNG) realizowanych w Australii może okazać się przeszkodą w spełnieniu przez kraj norm klimatycznych wynikających z porozumienia paryskiego – wskazała agencja Bloomberga.

Najwięksi przemysłowi emitenci w Australii generują obecnie o 60 proc. więcej zanieczyszczeń niż w 2005 r., a kontynuacja tego wzrostu koliduje z "długoterminowymi celami Australii w obszarze dekarbonizacji" - oceniła we wtorek firma konsultingowa RepuTex.

Ogólny poziom emisji w Australii spada głównie dzięki coraz częstszemu stosowaniu alternatywnych źródeł energii, ale poziom zanieczyszczenia generowanego przez sektor naftowy i gazowy wzrósł ponad siedmiokrotnie od 2005 r., po tym jak koncerny z branży energetycznej, w tym Chevron czy Royal Dutch Shell, uruchomiły projekty LNG, które uczyniły Australię jednym z największych eksporterów tego paliwa na świecie - przypomniał Bloomberg.

"Przy braku limitów emisji przewiduje się, że do 2030 r. poziom zanieczyszczeń generowanych przez sektor przemysłowy wzrośnie do 110 proc. wartości z 2005 r." - wskazał dyrektor wykonawczy RepuTeksu Hugh Grossman. Jak dodał, bez limitów wzrostu emisji lub bez wyrównania emisji do docelowych norm, sektor przemysłowy w latach 2023-2024 zostanie największym emitentem zanieczyszczeń w Australii, wyprzedzając wytwórców energii.

Premier Australii Scott Morrison podkreślił, że kraj zamierza wywiązać się z ustaleń wynikających z porozumienia paryskiego, zgodnie z którymi do 2030 r. Australia musiałaby zredukować ogólną emisję zanieczyszczeń o co najmniej 26 proc. w porównaniu z poziomem z 2005 r. Morrison jest jednak krytykowany za dalsze wspieranie węgla i gazu ziemnego, zwłaszcza wobec trawiących kraj pożarów.

Jak zauważyła agencja, większość emitowanych zanieczyszczeń z instalacji LNG pochodzi z procesu ekstrakcji paliw pierwotnych, zwłaszcza węgla.

Poziom emisji zanieczyszczeń w Australii spadł o około 13 proc. względem 2005 r., jednak trend ten uległ w ostatnich latach spowolnieniu w związku z odrzuceniem przez rząd przepisów, które miały wprowadzić opłaty za emisję dwutlenku węgla.

Transport drogowy, branża górnicza i lotnicza również odnotowały silny wzrost emisji zanieczyszczeń od 2005 r. - wynika z danych zebranych przez RepuTex wśród 250 firm z najwyższym poziomem emisji, które odpowiadają za 60 proc. krajowego zanieczyszczenia. Natomiast gwałtowny wzrost produkcji energii wiatrowej i słonecznej pomógł branży energetycznej zmniejszyć w tym okresie zanieczyszczenie o 9 proc.