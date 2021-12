Tego w Polsce jeszcze nie było. W Gdańsku ruszają pierwsze kotły elektrodowe

W Elektrociepłowni Gdańsk, należącej do PGE Energia Ciepła z grupy PGE, zakończyła się budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej, składającej się z kotłów olejowo-gazowych i pierwszych w Polsce kotłów elektrodowych, zasilanych energią elektryczną. Realizacja inwestycji kosztowała ponad 80 mln zł i trwała dwa lata od momentu podpisania umowy z wykonawcą, firmą Erbud Industry. Projekt zakończył się zgodnie z harmonogramem - poinformowała PGE Energia Ciepła.

- To ogromny sukces Grupy Erbud. Po pierwsze, oddajemy do użytku elektrociepłownię wykorzystującą unikalne i pionierskie na polskim rynku proekologiczne rozwiązania. Udało nam się zrealizować zgodnie z harmonogramem złożoną i skomplikowaną inwestycję zarówno pod względem technologicznym, jak i logistycznym. Przypomnę, że od początku jej trwania zmagaliśmy się trudnościami wynikającymi z pandemii w tym zmieniającymi się regulacjami dotyczącymi zachowania reżimu sanitarnego, kontyngentami oddelegowanych na kwarantannę pracowników. Mimo tego w szczytowym momencie na placu budowy pracowało aż 200 osób – podkreśla Radosław Górski, członek zarządu Erbudu.Realizacja inwestycji, która trwała 24 miesiące od podpisania umowy, wyniosła ponad 80 mln zł netto. Jeszcze w tym sezonie grzewczym mieszkańcy Gdańska i Sopotu będą mieli możliwość skorzystania z ciepła wyprodukowanego w nowej kotłowni.- Jesteśmy częścią polskich miast i uczestniczymy w ich transformacji energetycznej, której celem jest przejście z węgla na mniej emisyjne paliwo gazowe, co w konsekwencji wpłynie na lepszą jakość powietrza i zdrowie mieszkańców. Dzisiejsze otwarcie kotłowni rezerwowo-szczytowej z pierwszymi w Polsce kotłami elektrodowymi, to dowód, że dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej, stosujemy unikalne na polskim rynku rozwiązania – powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, cytowany w komunikacie.Spółka podała, ze kolejne inwestycje w Elektrociepłowni Gdańskiej to stopniowa dekarbonizacja dostępnych mocy. PGE Energia Ciepła podała, że pierwsza para bloków węglowych jeszcze przed 2030 rokiem zostanie wyłączona z eksploatacji i zastąpią ją bloki gazowo-parowe.