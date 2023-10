Tele-Fonika dostarczy 340 km kabli dla farmy wiatrowej Orlenu

Tele-Fonika Kable dostarczy kable na budowę morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, stawianej przez Orlen i kanadyjską firmę Northland Power. Wspólnie z partnerami - firmami NKT i DEME Offshore - zaprojektuje, wyprodukuje i zainstaluje 340 km kabli lądowych i podmorskich.

Na farmie Baltic Power zostanie zainstalowanych 76 turbin wiatrowych, każda o zdolności wytwórczej 15 MW, w sumie 1,2 GW.

Dostawa wszystkich kabli podmorskich ma zostać przeprowadzona z końcem 2025 roku, a uruchomienie farmy zaplanowano na rok 2026.

TFK dostarczy kable eksportowe lądowe 230 kV, a JDR kable inter-array o napięciu 66 kV, które zostaną użyte do połączenia 76 turbin wiatrowych na morzu z morską podstacją.

Tele-Fonika Kable (TFK) i należąca do niej spółka JDR Cable Systems (JDR), brytyjski dostawca kabli podmorskich, zostali wybrani przez Orlen i Northland Power do projektu budowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power w Polsce.

Farma będzie zlokalizowana 23 km na północ od polskiego wybrzeża, na linii Choczewa i Łeby, i będzie zajmować powierzchnię około 130 kilometrów kwadratowych, na której zostanie zainstalowanych 76 turbin wiatrowych, każda o zdolności wytwórczej 15 MW.

Uruchomienie farmy Baltic Power zaplanowano na rok 2026, wówczas szacowana łączna moc będzie wynosiła 1,2 GW, co pozwoli na zasilenie czystą energią ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych.

- Nasze kompetencje w produkcji zarówno kabli podmorskich, jak i lądowych naturalnie skłoniły nas do zaangażowania się w to przedsięwzięcie. Nasze doświadczenie opiera się na wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań, mających przyspieszyć dostarczanie zielonej energii do milionów gospodarstw domowych w Polsce. Ponadto, nasza współpraca z firmami NKT (z Danii - red.) i DEME Offshore (z Belgii - red.) gwarantuje właściwą koordynację prac i etapów w ramach tego projektu - mówi Piotr Mirek, członek zarządu Tele-Fonika Kable oraz dyrektor wykonawczy ds. łańcucha dostaw i Inwestycji w JDR Cable Systems.

Na dostarczenie kompletu kabli firmy mają dwa lata

TFK wyprodukuje i przeprowadzi instalację kabli eksportowych lądowych 230 kV oraz zrealizuje produkcję ośrodków do kabli inter-array w zakładzie produkcyjnym w Bydgoszczy. Jako partner konsorcjum, NKT dostarczy podmorskie kable eksportowe, które odpowiadają za przesył energii z obszaru morskiego na ląd. TFK będzie również zarządzać transportem i instalacją odcinka kabla na lądzie w obrębie farmy wiatrowej Baltic Power.

W zakładzie produkcyjnym Hartlepool w Wielkiej Brytanii JDR zaprojektuje i wyprodukuje kable inter-array o napięciu 66 kV, które zostaną użyte do połączenia 76 turbin wiatrowych na morzu z morską podstacją. DEME Offshore będzie odpowiedzialny za transport i instalację wszystkich kabli podmorskich.

Produkcja i dostawa wszystkich kabli podmorskich zostanie przeprowadzona z końcem 2025 roku.

Farma Baltic Power doskonale wpisuje się w ambitne cele związane z transformacją energetyczną Polski. Efektem tych założeń jest rozwijanie morskiej energii wiatrowej w Polskiej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego, przy osiągnięciu planowanej zdolności do generowania mocy wynoszącej około 5,9 GW do 2030 roku, a nawet do 11 GW do 2040 roku.

Spółki JDR i TFKable współpracują od 15 lat, a od 5 są w jednej grupie

JDR i TFKable współpracują od 2007 roku, a w 2017 brytyjska firma została przejęta przez polską grupę. Pierwszy projekt rozpoczęto od produkcji kabli inter-array o napięciu 33 kV, który następnie wykorzystano przy budowach kolejnych przełomowych farmach wiatrowych w Wielkiej Brytanii m.in. Greater Gabbard i London Array. Od 15 lat JDR i TFKable zrealizowały produkcję ponad 4000 km kabli podmorskich, umożliwiając tym samym przesył 22 GW energii wiatrowej, co stanowi około 36 proc. całkowitej zdolności rynku wynoszącej niemal 60 GW.

Wspólnie wprowadzano na rynek morskiej energii wiatrowej kable inter-array o napięciu 66 kV, w tym podmorskie kable eksportowe do pływających morskich farm wiatrowych. W 2022 roku obie spółki odnotowały podpisanie 50. kontraktu na kolejne dostawy kabli podmorskich, będących częścią globalnych realizacji farm wiatrowych na całym świecie, w tym w USA, na Tajwanie, czy w Wielkiej Brytanii i Europie.