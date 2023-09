Temperatura rośnie, czy czeka nas koniec cywilizacji?

IPCC, czyli Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, działający pod egidą ONZ, to najważniejsza instytucja globalna wpływająca na światową politykę klimatyczną. O tym, jak działa, rozmawiamy z profesor Dianą Ürge-Vorsatz, nową wiceprzewodniczącą IPCC.

IPCC wydaje sążniste raporty oceniające stan klimatu i wpływ emisji na wzrost temperatury ziemskiej oraz to, jakie wywoła ona efekty.

Nad raportami pracują dziesiątki tysięcy naukowców z całego świata, a procedura ich rekrutacji jest skomplikowana i rygorystyczna.

To właśnie wnioski z raportów IPCC stają się podstawą do podejmowania decyzji przez poszczególne rządy na całym świecie w kwestii polityki energetycznej.

Profesor Diana Ürge-Vorsatz z Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, która w lipcu została nową wiceprzewodniczącą IPCC, mówi w wywiadzie dla WNP.PL, jak wygląda praca nad przełomowymi raportami i jak daleko jesteśmy od naszych celów klimatycznych.

Kwestie poruszane w rozmowie będą szeroko omawiane podczas zbliżającej się konferencji PRECOP 28 w Katowicach w dniach 5-6 października 2023 roku, która ma być polskim przygotowaniem do konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju.

Jak ważne jest IPCC w kształtowaniu globalnej polityki klimatycznej? Czy możemy powiedzieć, że nie ma istotniejszej instytucji, która na nią wpływa?

- IPCC jest powołane, żeby oceniać stan nauki i wiedzy o klimacie, podawać wszystkie nawet najbardziej skomplikowane i kontrowersyjne ustalenia naukowe w taki sposób, żeby na tej podstawie politycy i decydenci mogli podejmować właściwe decyzje, w tak skomplikowanej kwestii, jaką jest nauka o klimacie. To powód, dla którego IPCC ma tak duży wpływ na politykę klimatyczną i jest efektywne w dostarczaniu bazy naukowej dla lokalnych i światowych polityków.

IPCC nie mówi politykom, co mają robić, jedynie pokazuje, co dzieje się z klimatem i co może stać z nim przy określonym poziomie emisji

Jednak należy podkreślić, że IPCC nie wydaje żadnych rekomendacji i recept. My jedynie mówimy rządom, jak wygląda sytuacja i jakie będą konsekwencje podjętych przez polityków decyzji. Takie podejście sprawia również, że ci, którzy są odpowiedzialni za decyzje polityczne, chętnie korzystają z raportów IPCC, ponieważ one w żaden sposób niczego nie nakazują, a wiedza, która jest w nich przekazywana, jest po prostu neutralna. Nasze prognozy nigdy nie zawierają ekstremalnych scenariuszy i nie są w żaden sposób tendencyjne, co m.in. sprawia, że są tak wpływowe.

Mamy specjalny mechanizm, który pozwala nam się upewnić, że nawet w tak wysoko upolitycznionej kwestii, jaką stał się klimat, panuje równowaga pomiędzy różnymi perspektywami, jeśli chodzi o badania naukowe.

Czy może pani zdradzić kuchnię pracy IPCC? Z tego, co wiem, istnieje wiele różnych zespołów pracujących nad poszczególnymi aspektami zmiany klimatu. To nie jest jednolita instytucja, bo skupia mnóstwo badaczy. Jak więc powstają te niezwykle złożone raporty, z czego przy ich powstaniu korzystacie?

- IPCC samo w sobie to malutki sekretariat, który zatrudnia kilkanaście osób, ale prawdziwe IPCC to społeczność naukowa z całego świata. Do każdego raportu zapraszamy naukowców, którzy otrzymują nominacje od swoich rządów ze wszystkich krajów, a procedura rekrutacyjna jest bardzo rygorystyczna.

Raporty IPCC przygotowują naukowcy z całego świata o różnych poglądach i z różnym bagażem doświadczeń

Do przygotowania każdego raportu wybieramy oddzielny zespół autorów, z różnych krajów, dziedzin, ludzi mających różne poglądy polityczne czy będących wyznawcami różnych religii. Upewniamy się, że grupy te są tak różnorodne jak to możliwe, ponieważ jedynym ze sposobów na powstanie obiektywnych raportów jest zapewnienie równowagi w poszczególnych zespołach, tak by ścierały się w nich inne perspektywy.

Nie można więc mówić, że istnieje coś takiego jak jedno IPCC. Składa się ono z elity społeczności naukowej i do każdego raportu osoby są wybierane na nowo i tak naprawdę każdy naukowiec, który ma dobre, udokumentowane osiągnięcia naukowe może zostać współautorem takiego raportu.

A jest pani w stanie ocenić, ilu naukowców współpracuje z IPCC albo ilu pracuje nad poszczególnymi raportami?

- Nad każdym raportem pracuje od 200 do 400 naukowców, a w ostatnim cyklu wydaliśmy 7 różnych raportów, także mówimy o tysiącach badaczy piszących raporty. Jednakże znacznie więcej naukowców recenzuje te raporty, dając komentarze i oceniając, czy ich zawartość jest zgodna z wiedzą naukową. Każdy naukowiec może dokonać takiej recenzji, podać, dlaczego nie zgadza się z jakąś informacją i taki komentarz musi zostać wzięty pod uwagę i sprawdzony. Dodając więc recenzentów, mówimy nawet o dziesiątkach tysięcy osób, które ostatecznie pracują nad raportami w siedmioletnim cyklu publikacyjnym. To ogromna społeczność naukowa.

Mimo tego, że proces pisania raportów jest tak skomplikowany, a środowisko naukowe w niego zaangażowane tak zróżnicowane, to ze strony denialistów klimatycznych, ale także niektórych mediów pojawiają się oskarżenia, że IPCC nie jest wiarygodne, że naukowcy są kupieni za granty, są tendencyjni. Mamy mnóstwo teorii spiskowych, które oskarżają ich o pracę dla bliżej nieznanego lobby. Jak pani takie głosy ocenia?

- Proces selekcji autorów jest przygotowany w taki sposób, że nie ma szans na jakąkolwiek tendencyjność. Jednak - oczywiście zawsze istnieje ryzyko stronniczości, a wynika to po prostu z natury ludzkiej. Każdy naukowiec ma przecież swoje przekonania, wartości, każdy z nas jest szczególnie zaangażowany w jakaś kwestię, pewne rzeczy są dla nas ważne, a inne nie, dlatego każda osoba ma w sobie jakąś naturalną inklinację. Jednak prace IPCC są skonstruowane tak, żeby ją równoważyć.

Raporty IPCC tworzą również naukowcy związani z branżą paliwową, o ile są rzetelni

Oczywiście jasnym jest, że wiele badań dostaje wsparcie finansowe ze strony firm czy różnych organizacji. IPCC stara się minimalizować ryzyko wynikające z takiego stanu rzeczy na kilka sposobów.

Pierwszy to ten – o którym już wspomniałam – staramy się tworzyć grupy badawcze z ludzi mających różne spojrzenie na rozmaite kwestie, dlatego też raporty przygotowują zarówno naukowcy, którzy dostają wsparcie ze strony branży energetycznej – tak produkującej paliwa kopalne, jak i energię odnawialną, ale także tacy skupieni w ruchach obywatelskich czy organizacjach pozarządowych. To pozwala wziąć pod uwagę różne punkty widzenia, ale żaden nie dominuje.

Bardzo wnikliwie podchodzimy też do kwestii potencjalnego konfliktu interesów, co oznacza, że każda osoba, która tworzy raport, musi wypełnić bardzo dokładny formularz, który bada kwestię potencjalnego konfliktu interesów. Stąd, jeżeli z prac nad raportem jakaś osoba zostaje wykluczona, mamy solidną podstawę, która wyjaśnia, dlaczego tak się stało i dlaczego nie jest ona w stanie dostarczyć wiarygodnego wkładu do publikacji IPCC.

Co jest też bardzo ciekawe, było wiele przypadków, gdzie osoby, które aplikowały do IPCC, żeby współtworzyć raporty same wycofywały się z tego procesu, bo w jego trakcie dochodziły do wniosku, że nie są w stanie dostarczyć obiektywnych i neutralnych wniosków.

I trzecia kwestia moim zdaniem najważniejsza, która zapewnia instytucji obiektywizm, to fakt, że udział w pisaniu raportów jest dobrowolny i bezpłatny. Całe IPCC pracuje na zasadzie wolontariatu, dlatego nie ma tu motywacji finansowej. De facto dla wielu autorów udział w pisaniu raportów to najdroższe hobby, jakie kiedykolwiek mieli, zwłaszcza że pracują nad nimi w swoich normalnych godzinach pracy albo w czasie wolnym. A nawet wziąwszy pod uwagę, że jest to praca niepłatna, konkurencja, żeby dostać się do zespołu pracującego nad raportami, jest duża.

IPCC nie przyjmuje pieniędzy od żadnych instytucji prócz rządów, ale te nie mogą wpływać na treść raportów

Warto tu również dodać, że IPCC nie przyjmuje żadnych pieniędzy od nikogo, z wyjątkiem rządów poszczególnych państw, a w ich przypadku odbywa się to tylko na zasadzie dobrowolności. Rządy nie mają przy tym prawa wpływać na prace IPCC. Mogą jedynie umieścić pieniądze dla nas na funduszu powierniczym. Wówczas IPCC wykorzystuje je głównie do wsparcia współautorów z krajów rozwijających się. To są właśnie te trzy podstawowe sposoby, w jakie staramy się zapewnić, że raporty są wyważone i że ryzyko braku obiektywizmu jest wykluczone. Przez wiele lat metody te działały bardzo dobrze i przynosiły pożądane rezultaty.

A czy jako naukowiec, osoba, która doskonale wie, co dzieje się z klimatem i pracuje nad tym wraz z innymi naukowcami, by tak naprawdę uchronić świat przed katastrofą i widząc też, że nadal rządy nie robią wystarczająco dużo, aby jej uniknąć, nie czuje się pani nieco jak bohaterka słynnego filmu „Don’t look up,” gdzie również naukowcy ostrzegali rządy i społeczeństwa przed katastrofą, ale nie byli słuchani?

- (Śmiech) To prawda, że nadal nasze wysiłki w walce ze zmianą klimatu są niewystarczające, ale nie mogę powiedzieć, żeby IPCC nie było słuchane. Wydaje mi się, że dotychczas żaden raport naukowy nie miał takiego oddźwięku, jak ten, który wydaliśmy w 2018 roku, o tym, że prawdopodobne jest przekroczenie globalnej temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza względem epoki przedprzemysłowej i nie przygotowaliśmy do niego żadnych rekomendacji. Po prostu nakreśliliśmy pewnie scenariusze oparte na ilości emisji, pokazujące, ile trzeba ich zredukować, żeby uniknąć ocieplenia o taką czy inną wartość i z raportu jasno wynikało, że neutralność klimatyczną trzeba osiągnąć do 2050 roku i większość redukcji musi wydarzyć się do tego czasu.

Jednak IPCC nie powiedziało tego kategorycznie, tylko to wynikało z naszej publikacji. Zaledwie trzy lata później, w 2021 roku, kraje odpowiedzialne za 90 proc. światowych emisji podjęły się zobowiązania redukcji swoich emisji do zera do mniej więcej połowy wieku. Poszły za tym podobne zobowiązania wielu firm, miast.

IPCC ma realny wpływ na walkę ze zmianą klimatu, chociaż nadal za mały

Tak więc okazało się, że jeżeli chodzi o zobowiązania, podjęto niesamowitą inicjatywę w skali świata. IPCC ma wpływ na to, co się dzieje, chociaż zapewne nie przemożny, wiele działań na rzecz walki z ociepleniem zostało podjętych, ale mają one znacznie mniejszą skalę od tego, co jest potrzebne. Mam więc nadzieję, że w następnym cyklu, w którym IPCC dokonuje oceny stanu klimatu, poczynimy duże postępy na rzecz wypłaszczenia krzywej emisji w znaczący sposób i przyspieszymy działania na rzecz redukcji emisji na poziomie, który jest konieczny, żeby uniknąć najgorszych skutków wynikających ze zmiany klimatu.

Mówi pani, że nasze działania są dalekie od tych, które są konieczne, aby zatrzymać zmianę klimatu. Jak więc daleko jest to daleko? Wiemy, że już przekroczyliśmy wzrost temperatury globalnej o 1,2 stopnia Celsjusza względem epoki przedprzemysłowej, wiemy też, że przy tym tempie transformacji przekroczymy niebawem i 1,5 stopnia, czego przekraczać nie mieliśmy i to kwestia kilku lat. Jeśli więc patrzy pani na to, co robią najwięksi emitenci, nasze deklaracje i potrzeby, to jak duże mamy braki?

- Tak na dobrą sprawę jest ich wiele na różnym poziomie. Dobrą wiadomością jest to, że świat naprawdę zrobił znaczne postępy w kwestii instalacji źródeł odnawialnych. Energia słoneczna jest najtańszą jej formą w większości miejsc na świecie. Koszty zarówno energii fotowoltaicznej, jak i wiatrowej tak znacząco spadły, że są w skali globalnej nie tyle co konkurencyjne wobec paliw kopalnych, ale po prostu znacznie mniejsze. Znacząco spadły także ceny baterii do przechowywania energii. Technologia rozwija się bardzo szybko, dzięki czemu daje nam możliwość dekarbonizacji.

Jednak problem polega na tym, że równocześnie bardzo wzrasta zapotrzebowanie na energię, dlatego wzrost udziału energii odnawialnej nie jest w stanie nadążyć za popytem. Tak więc to jest jedno z największych wyzwań, jak zredukować rosnący popyt, co nie oznacza, że powinniśmy wrócić do ciemnych, zimnych jaskiń. Nasze raporty pokazują, że nadal istnieje wiele sposobów, dzięki którym wciąż możemy mieć dobry albo nawet lepszy poziom życia i poprawiać go wśród biedniejszych i jednocześnie zmniejszać popyt na energię. Na to nacisk kładzie nasz ostatni raport, gdzie ujętych zostało wiele szczegółów, jak poradzić sobie z tym wyzwaniem.

Aż 6 procent globalnego PKB idzie na nowe inwestycje w paliwa kopalne

Kolejnym bardzo dużym rozdźwiękiem między tym, co musimy zrobić, a co nie jest robione, to rozwój inwestycji kopalnych. Nadal aż 6 proc. globalnego PKB jest wydawane na subsydiowanie inwestycji w paliwa kopalne, podczas gdy doskonale wiemy, że musimy te inwestycje znacząco zredukować, a właściwie to całkowicie wyeliminować. Wciąż mamy zbyt dużo inwestycji w paliwa kopalne i otwierania nowych miejsc wydobycia. To właśnie jeden z tych obszarów, ale nie jedyny, gdzie nie widać zmiany na koniecznym poziomie.

A co ten poziom inwestycji w paliwa kopalne oznacza dla globalnej temperatury, jak się przekłada na jej wzrost?

- Jeżeli nie zatrzymamy tych inwestycji i będziemy wykorzystywać infrastrukturę związaną z paliwami kopalnymi, w którą zainwestowaliśmy, tak żeby koszty inwestycji się zwróciły, znacząco przekroczymy poziom temperatury globalnej, zapewne o 2,8 stopnia Celsjusza do końca tego stulecia. Musimy zrozumieć, że wzrost temperatury globalnej przestaje rosnąć, w momencie, kiedy ścinamy emisje do zera, ale jeśli w dalszym ciągu wykorzystujemy paliwa kopalne i emitujemy więcej, niż jesteśmy w stanie z atmosfery usunąć, oznacza to, że wzrost temperatury będzie nadal postępować, a 2,8 stopnia Celsjusza to wzrost, o którym mówimy w perspektywie końca stulecia.

Do 2100 wzrost temperatury globalnej może przekroczyć 2,8 stopnia Celsjusza, ale to jeszcze nie koniec cywilizacji

A co dokładnie dla nas oznacza to 2,8 stopnia więcej? Koniec cywilizacji? Obecnie przekroczyliśmy 1,2 stopnia i widzimy straszliwe pożary, powodzie, rekordy temperatur każdego dnia, więc 2,8 wydaje się jakimś dystopijnym scenariuszem, który nie wygląda dobrze?

- Nie wygląda dobrze, ale 2,8 stopnia to jeszcze nie koniec cywilizacji, jednak oznacza ogromny negatywny wpływ na nasze społeczeństwa, gospodarki, zwłaszcza w rejonach tropikalnych. 2,8 stopnia więcej oznacza, że większa część rejonów tropikalnych przez większą część roku nie będzie nadawać się do życia.

To oznacza, że ludzie nie będą mogli przebywać na zewnątrz bez klimatyzacji przed dłuższy czas, ponieważ mieszanka wilgoci i wysokiej temperatury na zewnątrz po prostu będzie ich zabijać. Problem polega na tym, że do 2100 roku większość ludzi żyjących w rejonach tropikalnych nie będzie mieć dostępu do klimatyzacji, nawet wziąwszy pod uwagę najbardziej pozytywne scenariusze ekonomiczne.

Dla ogromnej ilości populacji tych krajów to albo wyrok śmierci, albo przymus opuszczenia swoich państw i znalezienie innego miejsca do życia. Stworzy to ogromną presję tak wobec społeczeństw, jak i gospodarki.

Kolejnym problemem jest to, że wzrost temperatury globalnej o 2,8 stopnia spowoduje przekroczenie pewnych punktów krytycznych w systemie klimatycznym, co oznacza uruchomienie znacznie gorszych mechanizmów niż tylko wzrost temperatury, nad którymi utracimy kontrolę i na które nie będziemy mieć już wpływu.

Takiej sytuacji nie ujmuje żaden z przygotowanych przez ludzkość modeli ekonomicznych, żeby ocenić, jaki miałoby to wpływ na gospodarkę. 2,8 wzrostu temperatury globalnej nie zakończy cywilizacji, ale będzie mieć bardzo poważny wpływ na nasze życie, zwłaszcza w krajach gęsto zaludnionych i krajach tropikalnych.

A czy widzi pani jakąś szansę, żeby zmusić polityków do prężniejszych działań, szczególnie jeśli chodzi o wycofanie się z inwestycji w paliwa kopalne. Zapewne ich doradcy, ale też oni sami czytają raporty IPCC i zdają sobie sprawę z tego, co nas czeka, zatem czy jest szansa, że przyspieszą działania, bo nie zostało nam dużo czasu?

- Tak, jest go mało. Jednak należy pamiętać, że wola do działania nie jest tylko po stronie polityków, tak naprawdę wielu z nich nie zawiodło w kreowaniu polityk, ustanawianiu celów i składania zobowiązań. Jednak sami politycy nie mogą zrobić wszystkiego, ponieważ polityka nie może wybiegać ponad to, czego chcą wyborcy. Żaden polityk nie chce podejmować działań, które sprawią, że przegra następne wybory albo że biznes zareaguje negatywnie.

Decyzje nie należą wyłącznie do rządów, ale również do wielkich korporacji i obydwaj ci aktorzy muszą współpracować i sprawić, żeby polityka klimatyczna była ambitniejsza. Ten proces już się zaczął. Uważam, że najtrudniej będzie w krajach rozwijających się, które cały czas są skupione na swoim rozwoju.

Powiedziała pani, że politycy są nieco zakładnikami swojego elektoratu, co więc zrobić, aby elektorat był bardziej świadomy tego, co dzieje się z klimatem i wymuszał zmiany. Nadal widzimy, szczególnie w mediach społecznościowych, ale i tradycyjnych, sporą dawkę denializmu, chociaż nie można tego odnosić do rzeczywistości jeden do jednego. Jednak mamy sporo dezinformacji, która nie pomaga. Jak sobie więc z tym poradzić?

- Sądzę, że po tym, co widzieliśmy ostatnio, zwłaszcza tego lata – ogromne pożary na całym świecie, powodzie w Europie, susze, nie sądzę, że rozsądni ludzie nadal negują zmianę klimatu. Oczywiście mamy pewien poziom negacjonizmu w mediach, a szczególnie w mediach społecznościowych, gdzie nie można sprawdzić faktów i w których treści nie opierają się na rzetelnych źródłach informacji. Jednak należy zwrócić uwagę, że wiele dezinformacji w sieci i treści negujących zmianę klimatu powstaje na zlecenie korporacji, które mają w tym określony interes.

Pokonanie zmiany klimatu oznacza zdrowszy i lepszy świat dla wszystkich

Z drugiej strony negacjonizm to pokłosie lęków ludzi, którzy wiedzą, że przyznanie, że generujemy zmianę klimatu oznacza potrzebę zmiany trybu życia, co niekoniecznie chcą robić. Jednak szeroko już udokumentowaliśmy, że można walczyć ze zmianą klimatu, nie zmieniając poziomu życia ludzi na gorszy, a wręcz przeciwnie – niektórych z nich nawet na lepszy. Nie mówimy tu koniecznie o stanie posiadania, ale samopoczuciu, bo dzięki działaniom na rzecz klimatu możemy stworzyć lepszy świat, równiejszy, zdrowszy i szczęśliwszy, co powinno być również komunikowane w mediach.

Drugim poważniejszym wyzwaniem jest dezinformacja napędzana przez wielkie korporacje i generalnie dezinformacja. Widzimy duży brak zaufania wobec nauki, mnóstwo fejk newsów, ale to jest raczej ogólny trend, nie dotyczy tylko klimatu, ale także innych wyzwań i spraw dziś aktualnych. Podsumowując jednak, uważam, że większość ludzi rozumie, że mamy poważne kłopoty i zmiana klimatu jest realna i jego stan będzie się pogarszał, podobnie większość z nich zaakceptuje pewne polityki i pewne zmiany, jednak w interesie dużych korporacji jest szerzenie dezinformacji, co sprawia, że trudniej jest do ludzi dotrzeć z przekazem, jakie są właściwe działania, które powinniśmy podjąć.

To chyba również dlatego, że nauka o klimacie nie jest prosta?

- Dokładnie, jest skomplikowana, jednak nawet jeśli ludzie jej nie rozumieją, to każdy widzi, przez co przechodzimy. Praktycznie nie ma już ludzi, którzy w taki czy inny sposób nie zostaliby dotknięci zmianą klimatu. Każdy z nas ma krewnych, których dotknęły jakieś katastrofy albo płacimy wyższe ceny za żywność, ze względu na suszę. Stąd zmiana klimatu dotyczy każdego, ale to fakt, że nie każdy zdaje sobie sprawę z tych związków między klimatem a naszym życiem.

Prócz głosów negujących zmianę klimatu mamy także zupełnie inne - bardzo alarmistyczne. Przekonują one, że IPCC jest bardzo konserwatywne w swoich prognozach dotyczących zmiany klimatu i nie mówi nam całej prawdy, że jest dużo gorzej, niż podaje, a transformacja nie ma sensu, bo jest już na wszystko za późno i zbliża się koniec naszej cywilizacji, w przeciągu kilkudziesięciu lat. Jak pani ocenia tego typu narrację?

- To prawda, że IPCC stara się przedstawiać wiedzę w sposób wyważony i znaleźć konsensus, jednak wszystko to jest udokumentowane naukowo. Tak naprawdę chodzi tu o to, jakie jest ryzyko wystąpienia poszczególnych zjawisk. IPCC uznaje, że istnieje ryzyko, że efekty zmiany klimatu będą jeszcze bardziej ekstremalne, niż przewidujemy, jednak udokumentowaliśmy również, na podstawie aktualnych badań naukowych, jak poważne jest ryzyko ich wystąpienia.

Nie mówimy, że nie ma ryzyka wystąpienia niektórych zjawisk, ale oceniamy je np. jako niskie. Takie ekstrema są ujęte w naszych raportach, jednak skupiamy się na tych najbardziej prawdopodobnych scenariuszach, opartych na tym, co podaje większość badaczy. Jeśli z badań wynikną bardziej alarmistyczne scenariusze, również je przedstawimy.

Na koniec chciałabym zadać pani pytanie nie tylko jako naukowcowi, ale bardziej o charakterze osobistym. Czy wierzy pani, że jako ludzkość poradzimy sobie z tym ogromnym wyzwaniem, jakim jest zmiana klimatu, powstrzymamy ją i zatrzymamy ten niszczycielski proces, który już obserwujemy?

- Nie powinniśmy zadawać sobie pytania, czy podołamy. Po prostu musimy to zrobić. Jeśli rodzice mają poważnie chore dziecko, na którego chorobę istnieje lekarstwo, ale terapia jest trudna, droga i kosztuje dużo wysiłku, nie pytają się, czy dadzą radę przez to przejść, tylko po prostu to robią. Tak samo my musimy to bezdyskusyjnie zrobić, chociażby dlatego, że nie mamy prawa ryzykować życia miliardów ludzi czy narażać przyszłych generacji i wiemy, że możemy to zrobić i stworzyć lepszy świat, w którym ludzie będą żyć lepiej niż dziś.