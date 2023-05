Temperatury odbiły się na cenach energii

W kwietniu 2023 roku na rynku SPOT za 1 MWh płacono w Unii Europejskiej średnio niecałe 97 euro, czyli ponad 8 proc. mniej, niż w ubiegłym miesiącu. W Polsce cena ta oscylowała w kwietniu wokół 124 euro.

Średnia cena energii w Unii Europejskiej dla kontraktu terminowego (BASE Y-23) wzrosła w kwietniu m/m o 6,2 proc. i wyniosła 141,48 euro/MWh. W Polsce średnia cena energii (BASE Y-23) w kwietniu wyniosła 165,95 euro/MWh i była o ponad 5 proc. wyższa od tej w marcu - wskazuje Krzysztof Mazurski, dyrektor Działu Portfolio Management, ekspert firmy Energy Solution.

W kwietniu na ceny energii najbardziej wpływały temperatury, które okresowo były znacząco niższe, niż średnie sezonowe oraz pierwsze ograniczenia operatora w pracy instalacji fotowoltaicznych. Dało się jednocześnie zauważyć niższą zmienność cen głównych nośników energii.

Średnia cena dostaw rynku dnia następnego energii elektrycznej w minionym miesiącu wyniosła dla całej opisywanej strefy niecałe 97 euro/MWh, wobec 106 euro/MWh w marcu (-8,4 proc.).

Kwiecień dla polskiego systemu był okresem zbliżonym cenowo do poprzedniego miesiąca.

- Parametry pracy Krajowego Systemu Energetycznego wskazywały na niższą generację źródeł OZE zależnych od pogody oraz mniejsze zapotrzebowanie na moc z jednostek konwencjonalnych. Wynikało to oczywiście z uwarunkowań pogodowych i niższego niż w marcu zapotrzebowania na energię elektryczną - zaznacza Krzysztof Mazurski.

- Krajowy rynek dnia następnego w ramach pierwszego fixingu prowadzonego na TGE rozliczył się średnią ceną 124 euro/MWh wobec 121 euro/MWh w marcu. W kontrze do rozstrzygnięć krajowych, średnia europejska wyniosła 97 euro/MWh w porównaniu z 106 euro/MWh w marcu. Polska pozostaje jednym z najdroższych krajów w zestawieniu. Poza krajami skandynawskimi i Półwyspu Iberyjskiego rozpiętość cenowa nie jest wysoka - dodaje Krzysztof Mazurski.

Wskazuje przy tym, że średnia cena kontraktów terminowych na 2024 r. w kwietniu wyniosła 141 euro/MWh i była wyższa od tej z marca o +6,2 proc. Nerwowości na rynku mogły dostarczać negatywne doniesienia z Francji (tradycyjne obawy o stan floty wytwórczej oraz strajki również w obrębie infrastruktury energetycznej), przedłużający się okres niskich temperatur (niższych niż średnie sezonowe).

Hurtowy rynek błękitnego paliwa pozostaje relatywnie drogi dla dostaw o dalszym horyzoncie

- Główną przyczyną wzrostów cen kontraktów terminowych na energię elektryczną dla dostaw 2024 r. pozostawało zachowanie kursu na gaz ziemny w analogicznym okresie. Hurtowy rynek błękitnego paliwa pozostaje relatywnie drogi dla dostaw o dalszym horyzoncie, natomiast w perspektywie najbliższych miesięcy wiosennych i trzeciego kwartału ulega znacznym przecenom - wskazuje Mazurski.

Zaznacza przy tym, że z racji rosnącego i coraz bardziej istotnego nasycenia polskiego systemu mocami wiatrowymi i słonecznymi mieliśmy do czynienia z ograniczeniem produkcji z małych i średnich farm fotowoltaicznych w dniu 23 kwietnia. Jest to kolejne, po ograniczeniach pracy części farm wiatrowych we wcześniejszych miesiącach, rozwiązanie stosowane przez PSE, które ma na celu stabilizację pracy systemu w warunkach chwilowej nadpodaży energii elektrycznej.

Firma Energy Solution zajmuje się doradztwem w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego, obejmującym obszar merytoryczny, finansowy oraz prawny. Spółka posiada kompetencje w zakresie projektów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Świadczy usługi w obszarze audytów efektywności energetycznej (białe certyfikaty) oraz audytów energetycznych przedsiębiorstw. Realizuje na rzecz klientów instalacje fotowoltaiczne, jak i rozwija projekty farm PV.