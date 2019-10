Tempo przyrostu mocy wiatrowych niepewne - duże rozbieżności w scenariuszach

WindEurope, największa europejska organizacja branży wiatrowej w opublikowanym we wtorek raporcie prognozuje wysoką niepewność co do tempa przyrostu mocy wiatrowych w najbliższych latach. Do końca 2023 r. może ich przybyć od 112 do 67 GW.

Opisany w raporcie WindEurope pośredni scenariusz realistyczny mówi o budowie 90 GW pod warunkami przyjęcia przez rządy ambitnych planów na rzecz energii i klimatu i usunięcia pojawiających się ostatnio przeszkód w procedurach lokalizacyjnych.

W tym wypadku całkowita moc elektrowni wiatrowych w Europie sięgnie niemal 280 GW.

Jeżeli plany będą mało ambitne, a problemy z zezwoleniami pozostaną, przybyć może jedynie 67 GW. Natomiast najbardziej optymistyczny scenariusz mówi o 112 GW nowych mocy wiatrowych.