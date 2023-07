Ten oddział PGE Dystrybucja w tym roku skabluje blisko 300 km linii

Na terenie PGE Dystrybucja Oddział Łódź w 2023 roku planowane jest skablowanie blisko 300 km linii energetycznych średniego napięcia (SN). Kablowanie sieci SN jest realizowane we wszystkich oddziałach PGE Dystrybucja w ramach specjalnego programu spółki.

PGE Dystrybucja, spółka z grupy PGE, poinformowała, że na terenie działania jej łódzkiego oddziału w 2023 roku planowane jest skablowanie blisko 300 km linii energetycznych średniego napięcia (SN).

To element większej całości. Program kablowania sieci SN jest realizowany we wszystkich oddziałach PGE Dystrybucja. Ma on na celu zmianę struktury sieci energetycznej firmy poprzez zwiększenie udziału linii kablowych umieszczanych pod powierzchnią ziemi do min. 30 proc. łącznej długości sieci SN do 2026 roku.

- Kablowanie sieci SN to projekt o charakterze strategicznym i jedno z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą spółka. Jego realizacja zdecydowanie zmniejszy awaryjność sieci elektroenergetycznej, gdyż linie kablowe, w porównaniu do sieci napowietrznej, są odporne na uszkodzenia wynikające z czynników atmosferycznych, a to właśnie gwałtowne wichury, marznący deszcz czy intensywne opady śniegu bywają najczęstszą przyczyną awarii masowych - powiedział Andrzej Piętka, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Łódź, cytowany w komunikacie.

Firma podała, że w północnej części łódzkiego oddziału, na terenie Rejonu Energetycznego (RE) Łowicz, zakończyły się cztery duże zadania kablowania linii energetycznych. Łączna długość wybudowanych linii kablowych SN w ramach tych zadań wynosi 14 km.

Ponadto, w ostatnich tygodniach również na terenie RE Łowicz, w powiecie sochaczewskim, metodą płużenia skablowano odcinek linii średniego napięcia Łowicz - Bielawy - Las Stanisławów o długości około 3 km. Tę technologię wykorzystano również do poprowadzenia linii kablowej na terenach wsi Dębówka w gminie Teresin. Specjalistyczny zestaw maszyn płużących ułożył pod powierzchnią ziemi odcinek o długości około 3,5 km.

Programu kablowania sieci SN realizowany przez PGE Dystrybucja zakłada wybudowanie łącznie ponad 11 tys. km linii kablowych SN do 2026 roku, przy jednoczesnym demontażu około 8,8 tys. km linii napowietrznych.