Ten rachunek odbiorcy prądu zaczną płacić już w przyszłym roku. To grube miliardy złotych

Należności dla zwycięzców aukcji z 2018 roku za dostawy mocy, która została zakontraktowana na lata 2021-2023, wynoszą ponad 5 mld zł rocznie. Z kolei łączny koszt rynku mocy, wynikający ze wszystkich już zawartych kontraktów, a najdłuższe obowiązują do końca 2037, to jak dotychczas blisko 35 mld zł. Jednak czym innym jest wielkość zobowiązań wynikających z umów rynku mocy, a czym innym koszt, jaki na końcu będą ponosić odbiorcy przez opłatę mocową. Dokładny koszt funkcjonowania rynku mocy będzie znany jedynie ex post - mówi dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, kierownik projektu Elektroenergetyka w Forum Energii.

W Forum Energii przeanalizowaliśmy wyniki aukcji głównych rynku mocy przeprowadzonych w 2018 roku. Wyniki te potwierdzają, że rynek mocy w Polsce spełnił zadanie, które przyświecało jego utworzeniu - mówi dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk.

Tegoroczna grudniowa aukcja rynku mocy będzie ostatnią, w wyniku której wsparcie uzyskają elektrownie węglowe - wskazuje dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk.

W konsekwencji wejścia w życie przepisów rozporządzenia w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, ustawa o rynku mocy w takim kształcie, jaki obowiązuje obecnie, jest nie do utrzymania - mówi dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk.