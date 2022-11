Ten ruch odblokuje potencjał Taurona

Wydzielenie z grupy Tauron aktywów węglowych odblokuje potencjał inwestycyjny grupy - przekonuje Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia.

Do NABE z grupy Tauron mają przejść spółki Tauron Wytwarzanie (w tym blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno) i Tauron Serwis.

Powstanie NABE miało zakończyć się do końca 2022 r. Termin przesunięto – nowa struktura ma powstać do końca pierwszego kwartału 2023 r.

Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych, w piśmie do związkowców z grupy Tauron zapewnia, że nie są prowadzone żadne prace analitycznie czy koncepcyjne mające na celu konsolidację grup PGE, Tauron i Enea.

Trwają przygotowania do wydzielenia węglowych aktywów wytwórczych z grup energetycznych i przekazania ich do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Taki proces przebiega również w grupie Tauron Polska Energia.

Najważniejszy proces strategiczny w grupie Tauron od wielu lat

- Wydzielenie z grupy Tauron aktywów węglowych to najważniejszy proces o charakterze strategicznym, prowadzony w ostatnich latach. Jego finalizacja odblokuje potencjał inwestycyjny grupy i znacząco przybliży nas do osiągnięcia strategicznych założeń Zielonego Zwrotu - powiedział Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia.

Z wcześniejszych informacji WNP.PL wynika, że z Tauron Polska Energia do Tauron Wytwarzanie przejdą pracownicy w obszaru handlu hurtowego. Ze spółki Wsparcie Grupa Tauron do spółki Tauron Serwis przejdą pracownicy obszaru bezpieczeństwa, a ze spółki Tauron Obsługa Klienta do Tauron Wytwarzanie przejdą pracownicy w obszarach kadr i płac, finansów i księgowości oraz windykacji.

Przy centralnym modelu finansowania kluczowa jest wycena przekazywanych aktywów

Pojawia się kwestia zadłużenia, które mogłyby przejąć aktywa przekazane z Taurona do NABE. Sprawa nie jest prosta.

- W Tauron Polska Energia obowiązuje centralny model finansowania. To finansowanie jest bezpośrednio zaciągnięte przez Tauron Polska Energia i nie ma bezpośredniego przypisania długu do poszczególnych segmentów. Więc kwestia przypisania długu jest wtórna, ponieważ będziemy mówili bardziej o długu wewnątrzgrupowym - wyjaśnił Krzysztof Surma, wiceprezes Taurona ds. finansów.

Zaznaczył, że kluczową kwestią przy transferze aktywów do NABE jest ich wycena.

- To od wyceny będzie zależał poziom długu. Można sobie wyobrazić alokację długu uzgodnioną między stronami, wyższą lub niższą. Kluczowa jest wycena i ile środków będzie można otrzymać za aktywa transferowane do NABE - dodał Surma.

Konsolidacji nie ma i nie będzie? Bo związkowcy jej się boją

Pojawia się też kwestia tego, co stanie się z grupą Tauron po oddaniu aktywów węglowych. Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski niedawno ocenił, że połączenie pozostałości PGE, Grupy Tauron i Grupy Enea to bardzo dobry pomysł.

Organizacje związkowe z Taurona z trzech central: NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych napisały do Mateusza Morawieckiego, że doniesienia medialne o konsolidacji sektora energetycznego wzbudziły wśród 25-tysięcznej załogi koncernu Tauron Polska Energia "ogromny niepokój społeczny". Związkowcy otrzymali już odpowiedź z Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP).

Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych, odpisał, że nie są prowadzone żadne prace analitycznie czy koncepcyjne mające na celu konsolidację grup PGE, Tauron i Enea.

- Po wydzieleniu aktywów węglowych grupa Tauron, podobnie jak trzy pozostałe koncerny energetyczne, zachowa swoją autonomiczność i pozostanie odrębną grupą kapitałową, zyskując przy tym szanse rozwoju i przyspieszenia zielonej transformacji. Grupa Tauron będzie nadal rozwijać swoją działalność w oparciu o posiadane aktywa w obszarze dystrybucji, ciepłownictwa, obrotu oraz wytwarzania energii w nisko- i zeroemisyjnych źródłach. W obszarze wytwarzania grupa uzyska zdolność do zapewnienia przyrostu nowych nisko- i zeroemisyjnych mocy wytwórczych, które zastąpią w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) obecnie eksploatowane jednostki węglowe - napisał Karol Rabenda do organizacji związkowych z Taurona.

NABE – nadal więcej pytań niż gotowych odpowiedzi

Związkowcy ze spółek, które mają trafić do NABE, obawiają się skutków tej operacji.

- Wciąż nie wiadomo, jak będą finansowane elektrownie węglowe, które przejdą do NABE. Rynek mocy, z którego korzystają także elektrownie węglowe mające wejść do NABE, zniknie w 2025 r., czyli już za 3 lata. Wciąż nie wiemy, czy coś zastąpi rynek mocy, nie wiemy więc, na jakich zasadach będzie funkcjonowała energetyka węglowa po 2025 r. To ważne zarówno dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jak i dla pracowników tych elektrowni - mówi WNP.PL Bogdan Tkocz, przewodniczący Solidarności w Tauron Serwis.

Bogdan Tkocz przypomina, że wciąż nie wiadomo także, gdzie trafią pracownicy zmieniających status firm, jaki będzie schemat organizacyjny NABE, czy dojdzie do łączenia spółek i konsolidowania poszczególnych obszarów działalności.

Jego zdaniem "ktoś ze Śląska" powinien odpowiadać w rządzie za transformację regionu, w tym energetyki i górnictwa.

- To jest niedorzeczność, że w rządzie nie mocnego stanowiska, które objąłby poseł z regionu - komentuje związkowiec.

Kwartalne opóźnienie kluczowego projektu w energetyce

Przypomnijmy, że Rada Ministrów 1 marca 2022 r. przyjęła dokument o nazwie "Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa".

Plan rządu zakłada, że najpierw Skarb Państwa kupi aktywa od każdej z grup energetycznych i następnie podwyższy kapitał w spółce PGE GiEK oraz wniesie aportem akcje lub udziały Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Połaniec oraz Energa Elektrownia Ostrołęka. Potem zostanie utworzony holding. W ten sposób powstanie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Powstanie NABE miało zakończyć się do końca 2022 r., ale ten termin przesunięto i zgodnie z obecnymi deklaracjami NABE ma powstać do końca pierwszego kwartału 2023 r.