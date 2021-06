Termiczne przekształcanie odpadów, elektrownie jądrowe, wodór i serwis - to filary Doosan w Polsce

Obecnie najważniejszym rynkiem dla grupy Doosan w Polsce są instalacje termicznego przekształcania odpadów. Koreańska grupa posiada ambitne plany także w innych obszarach polskiego rynku: chce tu budować elektrownie jądrowe z reaktorem AP 1400 oraz rozwijać technologie wodorowe.

Surowe normy dotyczące emisji

Edukacja to podstawa

Będą kolejne ekociepłownie

Jądrowe plany

Inwestycje w wodór

Rosnąca rola biura w Katowicach

Została już zbudowana podziemna część instalacji, którą jest bunkier na odpady zagłębiony na 12 metrów.- Obecnie z fundamentami i ścianami bunkra wyszliśmy na poziom ziemi. Robimy pierwszą sekcję fundamentów kotła i kontynuujemy prace na kotłowni. Plan jest taki, że z początkiem lipca 2021 r. przyjeżdżają pierwsze komponenty kotła i rozpoczniemy montaż kotła - zapowiada Rafał Psik.Rozruch planowany jest od wczesnej wiosny 2023 r. a przekazanie instalacji do eksploatacji zaplanowano na lipiec 2023 r.- Ciekawostką jest to, że w odróżnieniu od innych istniejących obiektów w Polsce, instalacja w Olsztynie, ze względu na to, że wchodzą nowe normy emisyjne BAT, będzie wyposażona w układ katalitycznej redukcji usuwania tlenków azotu SCR. Żadna inna polska spalarnia, poza obiektem w Szczecinie, takiej instalacji nie ma - tłumaczy Rafał Psik.To także pierwszy w Polsce obiekt, który będzie przygotowany do nowych, bardziej restrykcyjnych norm dot. emisji m.in. tlenków siarki i tlenków azotu.Ponadto, instalacje będzie wyposażona w instalację oczyszczania spalin z dwoma typami węgla aktywnego i sorbentem wapiennym.Obiekt będzie spełniał również bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące gospodarowana wodą. Zgodnie z obecnymi normami trzeba maksymalizować zagospodarowanie ścieków produkowanych np. przez stację uzdatniania wody. W Olsztynie tak zaprojektowano obiekt, aby oddawać możliwie jak najmniej ścieków na zewnątrz, a w możliwie jak największym stopniu wodę wykorzystywać wewnątrz np. do instalacji oczyszczana spalin jako woda technologiczna lub do nawilżania żużla na instalacji odżużlania.Inwestorem budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie jest spółka Dobra Energia Dla Olsztyna a Inwestycja powstaje w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Projekt będzie spełniał wszystkie wymagania określone w ramach BAT (Best Available Technology). dla ITPOInstalacje termicznego przekształcania odpadów często budzą społeczne emocje, mieszkańcy boją się o czystość powietrza.- Wielu mieszkańców jeszcze z czasów minionych pamięta, że każdy komin przemysłowy musi potężnie dymić. Obecnie obowiązują bardzo surowe normy unijne dot. emisji ze spalarni jak i normy dot. jakości urządzeń do usuwania szkodliwych substancji. Często podaję przykład, że tam gdzie mieszkam wolałbym mieć w pobliżu spalarnię odpadów niż kominy starych kamienic, gdzie w piecach spalane są nie wiadomo jakie substancje - odpowiada Rafał Psik.Zwraca uwagę, że obecnie instalacje termicznego przekształcania odpadów są cały czas monitorowane i mieszkańcy mają podgląd przez stronę internetową. Wszystkie substancje są monitorowane na kominie, więc widać w trybie on line, co z komina leci. Na terenie instalacji nie widać, ze jakieś zanieczyszczenia są emitowane, nie jest widoczna nawet para wodna.- Rozumiem mieszkańców, że mogą mieć obawy, natomiast zawsze trzeba starać się mieszkańcom bardzo rzetelnie wytłumaczyć, jak te instalacje działają i jak bardzo są one bezpieczne - przekonuje Rafał Psik.- W Polsce konieczna jest budowa jeszcze kilku instalacji termicznego przekształcania odpadów. Produkujemy ok. 10 mln ton odpadów rocznie, a w Polsce mamy obiekty do spalania na ok. 1 mln ton - wylicza Rafał Psik.Jego zdaniem w Polsce powstaną instalacje termicznego przekształcania odpadów o łącznej przepustowości ok. 2,5-3,5 mln ton.Obecnie kilka takich obiektów jest w budowie, poza tym w Olsztynie powstają instalacje w Gdańsku i Warszawie.Doosan jest zaangażowany także w budowę instalacji w Warszawie, gdzie dostarczy dwa kotły i dwa ruszty. Wcześniej kotły i ruszty Doosan dostarczył do obiektu w Krakowie.Instalacje w Warszawie będzie największym tego obiektem w Polsce, o przepustowości 260 tys. ton rocznie. Tam będą dwie linie po 130 tys. ton każda. Generalnym wykonawcą instalacji w Warszawie jest grupa Posco, która wybudowała już podobny obiekt w Krakowie.- Stajemy się więc liderem instalacji termicznego przekształcania opadów w Polsce. Doosan będzie miał łącznie 5 linii spalania odpadów w Polsce, żaden inny dostawca technologii nie będzie miał tylu zainstalowanych linii - podkreśla Rafał Psik.Kilka postępowań przetargowych na instalacje termicznego przekształcania odpadów już trwa, lub wkrótce zostanie ogłoszonych.Doosan, jako generalny wykonawca, bierze udział w przetargu na budowę instalacji w Łodzi, gdzie ma powstać obiekt dwukrotnie większy niż w Olsztynie. Przetarg ten prowadzony jest przez grupę Veolia, która już posiada w Łodzi elektrociepłownię i jej strategia zakłada dobudowanie źródła ciepła bazującego na paliwie z odpadów. Wybór wykonawcy w tym przetargu ma być jeszcze w 2021 r.- Obecnie priorytetem Doosan w Polsce są instalacje przetwarzania odpadów. W Polsce są dobre perspektywy na tym rynku, z pewnością kilka takich obiektów powstanie i prawdopodobnie będziemy startowali w większości przetargów na ich budowę - zapowiada Rafał Psik.Termiczne przekształcanie odpadów to nie jest jedyny obszar zainteresowania Doosan w Polsce.- Bardzo ważny dla grupy Doosan, jak i dla innych firm z Korei Południowej, jest polski program jądrowy. Koreańska technologia jądrowa jest jedną z najnowocześniejszych technologii na świecie. Doosan jest ważnym elementem tej technologii, ponieważ kluczowe urządzenia bloku jądrowego są projektowane i produkowane w naszych zakładach, począwszy od reaktora, zbiorniki ciśnieniowe poprzez układ pomp i turbinę - podkreśla Mariusz Marciniak, dyrektor Doosan na Europę środkowo-wschodnią.Koreańska grupa KHNP chce zaoferować Polsce reaktor jądrowy APR 1400. Reaktory tego typu działają już w Korei Południowej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.Ponadto, Doosan, wspólnie w konsorcjum z Daewoo, został wybrany przez rząd Korei Południowej do wykonywania prac EPC przy budowie elektrowni z reaktorami AP 1400.Doosan zaangażował się także w projekty związane z wodorem.- Mamy strategię zakładającą rozwój technologii wodorowych. Doosan wraz z kilkoma innymi firmami koreańskimi stworzył hub, gdzie rozwijane są technologie wodorowe. Mamy już kilka gotowych produktów, jak kontenerowe ogniwa paliwowe o mocy 450 kW produkujące energię elektryczną i ciepło - informuje Mariusz Marciniak.Doosan posiada także spółkę produkującą drony napędzane wodorem, mogące latać bez przerwy kilka godzin.- Chcemy się powiększać zarówno poprzez rozwój organiczny jak i przez akwizycje, aby mieć cały łańcuch, począwszy od produkcji wodoru aż do jego wykorzystania - tłumaczy Mariusz Marciniak.Przyszłościową technologią, nad którą pracuje Doosan, są także reaktory SMR. W ocenie grupy już w niedalekiej przyszłości zdominują one produkcję energii elektrycznej, ciepła i pary technologicznej dla przedsiębiorstw energochłonnych.Dooosan w Katowicach posiada biuro, zajmujące się koordynacją działalności spółek grupy w Polsce.- Biuro w Katowicach wspiera działania całej grupy na terenie Polski oraz Europy środkowo-wschodniej przy procesach sprzedaży, przy realizacji projektów jak i przy komunikacji zewnętrznej - tłumaczy Mariusz Marciniak.W Polsce zarejestrowane są dwie spółki z grupy Doosan. Pierwsza to Doosan Babcock Energy Polska, zajmująca się serwisem dla klientów z branży energetycznej oraz spółka celowa, powołana do realizacji projektu w Olsztynie.W Europie działają są trzy spółki grupy: Doosan Babcock w Wielkiej Brytanii, technologiczna spółka Doosan Lentjes w Niemczech oraz Doosan Skoda Power w Czechach, produkująca m.in. turbiny.